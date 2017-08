FC Barcelona vs Real Madrid en vivo online en ida Supercopa de España 2017

Google Plus

El choque se disputará en el Camp Nou, se prevee lleno total, por lo que se superarán los 98.500 espectadores.

El árbitro del encuentro será el vasco Ricardo De Burgos Bengoetxea. El colegiado, que subió hace dos temporadas a Primera División, tendrá la oportunidad de arbitrar un Clásico de Supercopa.

Zinedine Zidane: "Es la Supercopa de España y tiene un valor especial porque es otro trofeo. Contra el Barcelona sabemos que es algo más, pero es un partido contra el mejor rival para muchos, pero para mí no cambia nada".

Ernesto Valverde: ''Lo que yo prefiero no lo voy a decir, para no dar pistas al entrenador rival. El Madrid viene de ganar la Supercopa de Europa con un buen partido, pero lo que me preocupa a mí son los míos".

Atención a: Cristiano Ronaldo; el portugués ya tuvo minutos en la Supercopa de Europa y al Camp Nou seguramente sea titular. Vendrá con hambre de goles tras sus amplias vacaciones después de participar en junio en la Copa Confederaciones.

Atención a: Gerard Deulofeu; el canterano vuelve y de momento lo hace para suplir la baja de Neymar. En pretemporada ha demostrado que merece un puesto en el equipo y el Madrid deberá marcar muy bien su posición.

Azulgranas y madridistas vuelven a enfrentarse en Supercopa de España después de unos años con diferentes duelos. La pasada temporada se llevó el título el FC Barcelona tras derrotar al Sevilla con un global de 5-0.

El último partido de los madridistas fue hace pocos días en Macedonia ante el Manchester United correspondiente a la Supercopa de Europa. El Real Madrid alzó el título tras vencer por 2-1.

El Real Madrid llega al Camp Nou después de vencer en tan sólo un partido durante toda la pretemporada. Eso sí, llegan con sensaciones inmejorables después de que dicha victoria llegara el otro día en la Supercopa de Europa.

El último encuentro que disputaron los azulgrana fue en el Gamper ante Chapecoense; los barceloneses vencieron por 5-0 en un partido plácido para los de Ernesto Valverde. El partido fue dominado de principio a fin por el Barcelona y los de Chapecó a duras penas pisaron el área rival.

El Barça pisará el Camp Nou por segunda vez esta temporada. La primera fue hace menos de una semana en el Trofeu Joan Gamper que sirvió de homenaje al club brasileño Chapecoense. La Supercopa de España será la última prueba antes de arrancar LaLiga Santander 2017-18.

¡Buenas noches a todos y bienvenidos a VAVEL.com! Os contamos en directo la retransmisión de la ida de la Supercopa de España 2017 entre el FC Barcelona vs Real Madrid en vivo. El encuentro tendrá lugar en el Camp Nou a partir de las 22:00 horas.