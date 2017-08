Valverde: "Nos jugamos un título y es todo más serio"

Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

Valverde y sus jugadores ya preparan el próximo título, la Supercopa de España. Este domingo tendrá lugar la primera disputa por la copa, que tendrán que jugarse ante el Real Madrid. Los merengues visitan el Camp Nou, siendo el partido de vuelta en el Bernabéu el próximo miércoles.

El técnico blaugrana ha comentado varios aspectos antes de hacer frente al partido, empezando por los partidos jugados antes de que dé comienzo la temporada: "La pretemporada es una referencia, aunque no nos podemos fiar de eso. Nos jugamos un título y es todo más serio". Ha hablado también sobre el gran rival y la dificultad de los encuentros: "Serán dos partidos fuertes en que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para poder ganar. Nosotros hablamos mucho del clásico, es lo más importante. Lo que se habla fuera es imposible de controlar así que nos centramos".

Los fichajes se están convirtiendo en un tormento, pues queda poco para que se cierre el mercado y el Barcelona sigue a la espera de hacer alguna incorporación, algo que preocupa a los culés. Valverde se ha posicionado al respecto: "No tengo constancia del fichaje de Paulinho. Suenan muchos jugadores para muchos clubes. No hay nada, todavía. No jugará mañana. Asistimos a un incremento del mercado año tras año, es lo que estamos viviendo. Antes 30M eran una barbaridad; ahora, no es tanto". Sobre los rumores, ha añadido que: "No tengo constancia de que Dembélé o Coutinho se declaren en rebeldía para poder venir. Bastante tenemos con lo nuestro".

Por último, ha hablado sobre la situación del pilar fundamental del equipo: "Veo a Messi muy bien, muy centrado. Está haciendo una gran pretemporada, en juego y entrenamientos. Esperamos lo mejor mañana". Además, también analizando al estilo del equipo y la plantilla: "Nos gustaría ser un equipo que 'enganchara' a la gente, con continuidad en el juego y de mandar en el partido. Con y sin balón. Lo de los descartes siempre es un problema. Entrenan bien, pero terminan convocados 18. La decisión terminará siendo mía al final".