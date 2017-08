Ernesto Valverde: "Hay que acertar, no solo generar peligro"

Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL)

Mucha faena la que tiene encima Ernesto Valverde. El Barcelona salió derrotado del Clásico del Camp Nou por 1-3 en el que se vio un Barça poco rodado y en construcción contra un equipo blanco hecho y derecho y que va camino de su segundo título del año. Un proyecto que ahora mismo, carece de ilusión tras la salida de Neymar y a la espera de incorporaciones Top para completar una plantilla a medio hacer. A 14 de agosto, la planificación insinúa haber sido un desastre.

Valverde ha querido quitarle hierro al asunto y se ha referido a la falta de contundencia como una de las razones de la derrota: "Hemos tenido las desgracia de encajar un gol en propia puerta y después nos han pillado a la contra con dos golazos. Hemos estado cerca del 2-1 pero el futbol es así, hay que acertar, no solo generar peligro", decía Valverde. Además, ha reconocido la dificultad de construir juego desde la sala de máquinas azulgrana: "Ellos tenían un mediocentro muy fuerte que nos dificultaba el juego interior. Ellos han buscado sorprendernos. Con espacio corren muy bien y así ha llegado el segundo gol que nos ha hecho mucho daño", comentaba Ernesto.

Pese el 1-3, no tira la toalla: "Llevamos un resultado muy adverso. Ahora el rival es más favorito pero hay que jugar un segundo partido. Las cosas no se acaban después de una derrota, tampoco después de una victoria", declaraba el míster azulgrana que ha reconocido que el vestuario está "tocado" pero que afrontarán el próximo partido "con garantías": "No nos gusta perder, menos contra el Real Madrid. Hemos tenido opciones y el partido ha estado abierto", decía Valverde.

Al Barça le ha faltado contundencia, pero para Ernesto al equipo no le falta gol: "Hemos tenido muchos acercamientos al área, pero con el Madrid nunca te puedes descuidar. Si nosotros no terminamos, ellos si lo hacen. No creo que nos falte gol, en la pretemporada no me ha dado esa sensación", a lo que se le apuntaba por el flojo partido de uno de lso tres hombres de arriba, Gerard Deulofeu: "Es un jugador que encara que tiene buen disparo y seguro que lo hace con nosotros", afirmaba Ernesto.

Por último, y en la línea de las declaraciones de los directivos azulgrana, el entrenador culé no ha querido entrar en el baile de nombres que suenan para reforzar la plantilla: "El mercado está abierto hasta el 31 de agosto, pero a mi no me gusta hablar de eso", finalizaba Ernesto Valverde.