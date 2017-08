Valverde: “No podemos decir que el Madrid es superior a nosotros”

Ernesto Valverde respondiendo las

Ernesto Valverde ha dado su opinión sobre el partido de ida de la Supercopa de España: “lo hicimos muy bien en gran parte del partido y creo que el resultado fue excesivo”. Ha reiterado a lo largo de la rueda de prensa que remontar en el Bernabéu “no es imposible, mantenemos nuestra idea de ganar el partido”. Al ser preguntado por la hegemonía del Real Madrid en el futbol español, el entrenador azulgrana se ha molestado: “¿Qué si debemos admitir que el contrario es superior a nosotros por sistema? Claro que no. Lo será en un momento dado, igual que lo seremos nosotros pero no, no nos sentimos inferiores ni al Madrid ni al Atlético, ni al Bayern ni a nadie”.

Con los ojos en el Real Madrid

Valverde no se ha querido mojar, como tampoco lo ha hecho Sergio Busquets, sobre la sanción de Cristiano Ronaldo. “No sé si la sanción es justa o no, no entiendo de sanciones, en tema de derecho estoy bastante flojo” bromeaba el técnico azulgrana. Esté o no esté, el Barça tiene claro que no debe perder de vista su objetivo, ganar la Supercopa de España. Y es que morbo no le falta, ya que remontar en el Bernabéu y levantar el primer título de la temporada en tierra hostil es toda una hazaña.

El mercado de fichajes da mucho de qué hablar

“Hasta el 31 de agosto estamos abiertos a hacer cambios en el equipo y vamos a esperar a cerrar la plantilla, nuestra idea es tener el mejor equipo posible porque nuestros retos son enormes” declaraba Valverde al ser cuestionado sobre el estado actual de la plantilla y la falta que le hace al equipo la llegada de nuevos futbolistas

La llegada de Paulinho al club azulgrana ya es un hecho y Valverde ha expresado su agrado: “Paulinho nos puede dar versatilidad y puede jugar en distintas posiciones”. Sergi Samper ha sido el desafortunado de la plantilla. El técnico ha reconocido que ha mantenido una conversación con él en la que él mismo le invitó a buscarse un destino para “seguir creciendo como futbolista, hacerse un hueco y poder ser una ficha importante en el Barça dentro de unos años” después que la cesión en Granada no fuera tan satisfactoria como se esperaba.