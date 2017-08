Ernesto Valverde: "Tengo ganas de empezar. Hay que dar respuesta, y la mía la tengo clara"

Ernesto Valverde en rueda de prensa. Foto: Freddy Davies, VAVEL

Sacudida la Ciudad Condal frente al último atentado en Las Ramblas, el entrenador azulgrana ha querido volver a mostrar su apoyo con las víctimas. "Son circunstancias extraordinarias. Estamos solidarizados con las víctimas. Fue un día duro", ha reconocido el técnico que capitaneó el minuto de silencio en el entrenamiento del equipo en la Ciutat Esportiva en el día de ayer en memoria de las víctimas del atentado terrorista. “Tenemos que hacer frente todos a esta circunstancia y la mejor manera es continuar adelante”, ha afirmado el míster.

El tropiezo en la Supercopa de España ante el Real Madrid debe quedar en el olvido. Pese a caer derrotados en mano del eterno rival en el primer título oficial de la temporada, el conjunto azulgrana se muestra confiado para poder revestir la situación en vistas al inicio liguero este domingo ante el Real Betis. "Perder con el máximo rival siempre es un problema. Genera desilusión, pero nos tiene que hacer aprender", ha manifestado Ernesto Valverde. "Nos han servido de mucho. Sabemos que tenemos que aprender muchas cosas", ha concluido sobre los enfrentamientos ante el Real Madrid.

El Real Betis de Quique Setién será el primer rival de los azulgranas en Liga y el primero que ponga a prueba los cambios respecto a la Supercopa de España. "Es un equipo que quiere tener la posesión, que nos va a someter con la presión alta", ha anunciado Valverde sobre el juego de los béticos. Para el domingo el técnico azulgrana no podrá contar con Luis Suárez, una “baja importante” según ha reconocido el ‘Txingurri’ y dónde ha confirmado que “Iniesta no va a entrenar hoy. Piqué sí, y luego valoraremos si entra en la convocatoria o no". Sí estará en el ‘once’ titular Paco Alcácer, del que ha dicho que “es un buen momento para él ahora que no estará Luis Suárez durante un tiempo”.

A falta de once días para cerrar el mercado, el FC Barcelona iniciará el campeonato doméstico con los fichajes de Gerard Deulofeu, Nelson Semedo y el recién llegado Paulinho Bezerra sobre el que ha dicho que “puede ayudar por su juego ofensivo y por su fortaleza”. Pese a que le gustaría que “las plantillas estuvieran cerradas al principio para poder trabajar”, Ernesto Valverde afirma con rotundidad: “Tengo ganas de empezar la temporada. Tenemos que tener una respuesta ante las dificultades. Y yo lo tengo claro".