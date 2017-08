El RCD Espanyol deja sin podio al FC Barcelona en The Cup

Los equipos de la cuidad de Barcelona se presentaban en el torneo con la ilusión de levantar el ansiado trofeo de The Cup en su segunda celebración. Tras ganar la primera edición, el FC Barcelona defendía corona ante otras cantera de equipos de primera división.

Fase de grupos

Tras dos jornadas con dos cómodas victorias, FC Barcelona y RCD Espanyol se jugaban la primera plaza de sus grupos y por consiguiente el pase a la final de The Cup 2017, ante los capitalinos Atlético de Madrid y Real Madrid respectivamente. Los azulgranas disputaron el partido a los colchoneros hasta el último suspiro, cuando Nacho Quintana, poniendo tierra de por medio, establecía el definitivo 1-3 para sellar así el pase de los rojiblancos a la final del torneo. No le fue mucho mejor a los blanquiazules, que tras dominar el encuentro, un solitario gol de Francisco Javier Díez les dejaba sin la posibilidad de luchar por el título.

GRUPO A

Sant Pol 0 Espanyol 2

(Kenneth 1' Julián 33')



Espanyol 3 Real Sociedad 1

(Enric 25' Julián 55' 60'/ Asier 65')



Real Madrid 1 Espanyol 0

(Fco. Javier Díez 39')

GRUPO B

FC Barcelona 3 Girona 1

(Nils pen. 12' Bernabé 48' Labinot 67'/José Antonio 10')

Valencia 1 FC Barcelona 3

(Contell 65'/Pau Martínez 29' Nils 63' Labinot 68')

FC Barcelona 1 Atlético 3

(Álvaro Sanz 10'/Sergio 4' Nacho Quintana 69')

Reeditando el pasado

La final de consolación sería la réplica de la final de la pasada edición entre FC Barcelona y RCD Espanyol. El conjunto périco salió mas fuerte al tereno de juego, mientras que los azulgranas apostaban por la posesión del balón. Sin mucha suerte el equipo de Quique Álvarez, que no conseguía intimidar la portería rival, fruto de la gran presión y firmeza de un RCD Espanyol que tuvo su primera ocasión en el minuto 14 en las botas de Jofre Carreras, que tras un rechace no conseguía batir a Arnau Tenas. Pero cinco minutos mas tarde, Enric Baquero se marchó por velocidad de los zagueros centrales del FC Barcelona y colocó el balón a un lado de la portería, y el meta azulgrana no pudo evitar el primer tanto de la noche. El vigente campeón no podía contrarrestar la intensidad del rival y se marchaba en los primeros 35 minutos con el marcador en contra.

En la reanudación y con varios cambios realizados, el FC Barcelona buscó incesante la portería rival; la ocasión mas clara la tuvo Konrad de la Fuente que desde la izquierda regateó Gerard Barri y disparó un potente disparo de derecha que pegó en los dos postes de la portería de Ángel Fortuño sin que el balón sobrepasara la línea de gol, eran los mejores minutos azulgranas. Tal como pasó en la primera mitad, Labinot Kabashi fue el generador de todas las jugadas ofensivas del conjunto azulgrana pero eso no fue suficiente en ninguna de las dos partes del encuentro. El RCD Espanyol no dejó muchas más opciones y siguió con la misma intensidad durante todo el encuentro hasta que un centro desde la derecha lo acabó introduciendo Roberto Laurel en su propia puerta, estableciendo el definitivo 2-0 con el que se llegó al final del encuentro.

Enric Baquero MVP del partido | FOTO: Noelia Déniz

Al final caras largas en el FC Barcelona que vio como el RCD Espanyol manejó el partido a su antojo y consiguió subirse al tercer cajón del podio y tomarse una pequeña revancha de la final disputada en el curso pasado. El eléctrico delantero blanquiazul Enric Baquero se alzó con el MVP del partido.