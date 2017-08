Leo Messi protagoniza la nueva campaña de la UEFA

Fotomontaje: UEFA

El delantero azulgrana Leo Messi es el nuevo protagonista de la nueva campaña #EqualGame lanzada por la UEFA de cara a la temporada 2017-18. El anuncio siempre será emitido antes de todos los partidos de la Champions League y la Europa League. Pero el argentino no está solo en dicha campaña, pues también le acompañan otros futbolistas como Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United) y Ada Herberg, jugadora noruega del Olympique de Lyon.

Messi protagoniza una campaña de la UEFA a favor de la diversidad social

#EqualGame promociona positivamente la inclusión, la diversidad y la accesibilidad en el fútbol de toda Europa. La campaña quiere concienciar a la gente que dicho deporte puede ayudar en el ámbito social, tanto en el fútbol con los más mayores, como el base o para gente con diversidad funcional. No es la única campaña que Messi protagoniza con la UEFA, pues hace unos años protagonizó junto con Carles Puyol el lema 'Say no to racism'.

"Durante el transcurso de mi carrera, el fútbol me ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo me ha demostrado que es un juego universal abierto a todos, sin importar etnia, edad, sexo, orientación sexual o creencias religiosas", ha destacado el de Rosario.

Por otra parte, Messi ha dicho que "el hecho de que el fútbol actúe como un igualador en nuestra sociedad es un gran orgullo para todos los involucrados. Todos somos diferentes, pero todos estamos unidos por una pasión común con un deporte que pertenece a todos y cada uno de nosotros", destacó.

"Estoy totalmente a favor de la campaña #EqualGame porque creo en el gran poder del deporte y en su capacidad para cambiar nuestra visión del mundo", sentenció. El argentino ya se encuentra en Mónaco para presenciar la gala del sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League.