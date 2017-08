Ernesto Valverde: "Mendizorroza aprieta mucho. Será un partido vital"

Ernesto Valverde en rueda de prensa. Foto: Freddy Davies, VAVEL

A falta de pocos minutos para que se iniciara la rueda de prensa previa al choque de este sábado ante el Deportivo Alavés en Vitoria (18.15h), el FC Barcelona anunciaba de forma oficial el fichaje del francés Ousmane Dembélé, procedente del Borussia Dortmund para las próximas cinco temporadas. Las preguntas sobre la incorporación estrella no se han hecho esperar, y sobre el que Ernesto Valverde ha valorado: “Es un jugador que nos garantiza profundidad, algo que hemos perdido y necesitamos. Puede jugar por los dos costados, por el centro, es profundo, técnico. Esperamos que nos aporte mucho. Tenemos mucha ilusión”. Siguiendo la línea de los fichajes, el entrenador azulgrana no descarta más incorporaciones a falta de seis días para el cierre del mercado: “Vamos a esperar... Hasta el día 31 de agosto tenemos margen para incorporar jugadores y para que salgan, porque no todos podrán continuar. Todos los clubes estamos pendientes de las entradas y las salidas”, ha manifestado el míster. En el capítulo de bajas, "hay posibilidades de que alguno pueda salir, pero no puedo avanzar nada", ha declarado.

Sin embargo, el Barça no pierde de vista el próximo duelo antes del parón de selecciones, dónde sumar los tres puntos se antoja vital para frenar en una competición que exigirá la mejor versión de un equipo que vuelve a aspirar al trono. "Será un partido difícil, el Alavés está en proceso de readaptación. Además, Mendizorroza es un campo que aprieta mucho", ha reconocido Valverde sobre el partido ante el Deportivo Alavés. “Para nosotros es un partido vital. Queremos llegar al parón con seis puntos”, ha recalcado el entrenador.

Ernesto Valverde no se olvida de su mala experiencia como entrenador en Vitoria: “Tengo una mala estadística contra mis exequipos, pero espero mejorarla con el FC Barcelona. Para mí es especial volver allí. El Alavés, en los últimos años, tiene a la gente muy cerca y eso se nota. Tengo mucho respeto al partido porque en estos campos es muy difícil ganar “ ha reconocido el ‘Txingurri’.

Para afrontar el exigente partido en tierras vascas, el entrenador azulgrana contará con la vuelta del capitán Andrés Iniesta. “Está bien, tiene el alta, y puede estar en Vitoria”, ha afirmado Valverde. Sobre Luis Suárez, que se recupera de su lesión de rodilla a un ritmo vertiginoso, Valverde ha reconocido “que todo va más rápido de lo esperado y probaremos si también puede estar”.