Gerard López: “Hemos pecado de equipo joven”

Imagen: Noelia Déniz - VAVEL

El filial azulgrana volvió a sumar una nueva jornada en la que no ganó. En un partido gris y en el que mostró nuevamente una cara vulnerable, el Numancia aseguró los tres puntos desde la pena máxima en la recta final del choque. Con varias novedades en el once, entre las que destacan Rodrigo Tarín, Vitinho y Marc Cardona y la vuelta al tradicional 4-3-3 en detrimento del 4-2-2 en rombo de la fecha anterior, el Barça B sigue en la zona baja de la tabla con un total de 9 unidades (con un partido menos).

En 17ª posición con un partido aplazado

Gerard López reconoció que su equipo no estuvo acertado en la primera parte, pero que mejoró tras la reanudación, eso sí, finalmente insuficiente. "Teníamos la posesión, pero en zonas donde no acabas de hacer daño. Ellos sí tenían acercamientos al área. Luego hemos mejorado la posición con los cambios enganchando por dentro, estábamos mejor y ellos en la misma idea. Tienen a Pere Milla y Manu y eso da oxígeno", destacó.

"En la primera parte no me ha gustado no tener iniciativa en campo contrario. En la segunda mitad hemos mejorado, pero sin la tranquilidad de dar el pase definitivo. En una jugada aislada podía venir una estrategia, suele pasar con equipos así. Debemos tener paciencia. El Numancia es un equipo serio y trabajado, fuerte en casa como demuestra. El míster hizo rotaciones en Zaragoza sabiendo de la dinámica en Los Pajaritos. Tener un partido entre semana hace que regules los esfuerzos y ellos lo han leído mejor", reconoció.

El penalti de Lozano

El Barça B salió de Numancia con las manos vacías después de que Lozano cometiera una pena máxima en los compases finales del choque. El técnico entró a valorar dicha acción: “Hemos pecado de equipo joven; me hubiera gustado saber si en la otra área lo habría pitado”.