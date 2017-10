Marc Cardona: “El empate hubiera sido lo más justo”

Google Plus

Cardona con la camiseta del filial | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Marc pasó por los micrófonos de Barça TV y dejó claro que su equipo no fue inferior al Numancia, pero que al final todo se decidió en una jugada aislada. “Si, el empate creo que hubiera sido lo más justo. Hemos dominado el partido, ellos sí que han tenido más aproximaciones, y al final se ha decidido por un penalti que desde el banquillo no sé si ha sido, pero lo que toca es seguir trabajando, que el sábado tenemos ya otro partido".

Sus sensaciones no eran buenas, aunque no le echa la culpa a la mala fortuna de su equipo. "Está claro que te quedas mal, perder un partido por un penalti, no hemos tenido esa suerte a favor, pero estas cosas suelen pasar y solo buscando esta suerte acabará llegando tarde o temprano”.

Costas y Concha también lamentaron la derrota

Para David Costas fue una desilusión el choque, pero ya piensa en el encuentro del sábado. “La verdad que estábamos fuertes fuera de casa, hoy no hemos conseguido los tres puntos, que era a por lo que veníamos como hacemos en todos los partidos y bueno, a pensar ya en el siguiente partido, corregir errores y a por el siguiente”

David Concha también vio mucha igualdad en el choque y se lamentó por la mala suerte de su equipo en la jugada de la pena máxima. “Si, ha sido un partido muy igualado, tampoco ha habido muchas ocasiones para ninguno de los dos equipos, pero así es el fútbol, en una que te han llegado un poco clara, cometes penalti y lo pagas. Al final cada jugada es un mundo y cada partido también, hay que mirar si se echa una moneda al aire o no. Creo que es una jugada con muy mala fortuna y ya está, hay que mirarlo así.”