Gerard López: “Hay que recuperar las sensaciones del inicio de temporada”

Gerard López atendiendo a los medios | Foto: Gerard Franco, VAVEL

Pese a los malos resultados, el técnico culé no cree que su equipo esté compitiendo mal. “Hay momentos en la temporada en los que tienes dinámicas positivas o negativas, empezamos la liga con una fuerza positiva, y ahora con los últimos resultados es verdad que esta dinámica de los momentos decisivos está de nuestro lado. Todo ello pasa por cambiar con una victoria este fin de semana. Tenemos la certeza de que salvo el partido del Tenerife los partidos no se han descontrolado. El equipo ha competido bien y es cierto que los goles que nos han hecho han coincidido con jugadas de estrategia”.

Gerard alabó al rival pese a que no está pasando por su mejor momento: “El Lorca es un equipo que conocemos bien por su entrenador Curro Torres, que entrenaba al filial del Valencia el año pasado, es un equipo que intenta jugar la pelota y pese a ser un recién ascendido en la categoría tiene jugadores con experiencia y le está faltando un punto de suerte para sumar puntos fuera de casa”.

"Hemos entrado bien en la categoría aunque los últimos resultados sean peores" .

El catalán se mostró tranquilo por la dinámica de su equipo pese a que el equipo está más cerca del descenso que de la zona alta. “Un filial suele ser un equipo de segundas vueltas, y me da algo de rabia saber que la dinámica del inicio de temporada, donde puedes acusar tu falta de adaptación a la categoría, fue buena. Hemos entrado bien en la categoría pero en estos últimos resultados igual nos han hecho volver a entrar en el pensamiento de poder pecar de inexpertos. Hay que volver a las sensaciones del inicio de temporada”, señaló.

Reconocimiento para Collado

El entrenador del filial también quiso destacar el buen momento de Álex Collado, jugador del juvenil: “Claro que lo estoy siguiendo, todos los partidos del juvenil los veo y aunque no tuvo un buen inicio de temporada, lleva tres o cuatro partidos buenos, y nosotros en el interior tenemos problemas con la ausencia de Galarreta, y sería el jugador más natural para ocupar esa plaza, si tengo que tirar del juvenil para esa posición. Álex sería una buena opción y siempre lo tengo en cuenta”.

Álex Collado con el juvenil A | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Pese a no querer ponerlo como excusa, Gerard López se mostró preocupado por las lesiones de este inicio de temporada: “Es cierto que las bajas no nos están ayudando, aunque Ortolá ya ha vuelto ha estado seis partidos fuera del once, y estos contratiempos son importantes, como el caso de Palencia, que nos está costando revertir en ese lateral derecho y el de Galarreta que es diferencial, es uno de los jugadores más importantes en el medio campo aunque tengamos gente con talento, pero Galarreta daba mucho equilibrio al equipo. He probado con varios jugadores que se pueden adaptar pero es difícil sustituir esta figura”.

El míster habló también de los árbitros en relación a la menor presión que tienen en un campo como el del Barça B. “El ‘Mini’ es el campo de un filial y los jugadores que viene tienen más experiencia. Nunca va ser lo mismo la presión de este campo que otros que están llenos como el de Osasuna o Sporting donde van 15.000 personas y los árbitros no sienten la misma presión que en nuestro campo donde van poco más de 2.000 y el colegiado no está tan presionado. No estoy criticando el campo, es lo normal, pero al final los que vienen a dirigir el partido lo tienen más fácil”, declaró.

"La inexperiencia no se puede entrenar"

En relación a la inexperiencia de sus pupilos, Gerard pide paciencia y partidos: “Se entrena a base de partidos, y los jugadores van creciendo a base de pasar por diferentes categorías, que son necesarias para que el jugador progrese. Ya el año pasado se demostró que había jugadores que en el segundo año con nosotros se habían adaptado muy bien a la categoría. Pero al final esto no se puede entrenar, hay que ir pasando situaciones en el campo”.

Por último aunque la semana se ha cargado de partidos, el entrenador blaugrana no espera hacer demasiados cambios en el once inicial. “Si, habrá jugadores que repetirán los tres partidos y quizás alguno que no ha participado en estos dos partidos puede entrar. Aun así la carga de entrenamientos ha sido poca para que los jugadores puedan estar listos para estar en los tres encuentros. Están recuperados bien y ha sido una semana en la que al menos nos han respetado las lesiones”.