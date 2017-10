Busquets: "El equipo estuvo muy bien y merecimos más"

Busquets celebrando un gol | Noelia Déniz - VAVEL

Este sábado, el FC Barcelona visitaba por primera vez el Wanda Metropolitano, en un partido muy duro ante el Atlético. El Atlético se adelantó con un golazo de Saúl Ñiguez y Luis Suárez acabó empatando el encuentro, aunque, sobre todo en los minutos finales, dio la sensación de que el Barcelona mereció ganar.

Sergio Busquets valoró el encuentro y, bajo su punto de vista, el equipo jugó un buen partido y quizás merecieron la victoria: “Hemos intentado estar juntos, sabemos del peligro del Atleti, sobre todo a las contras cuando perdíamos los balones. Yo creo que hemos hecho un buen partido en general, sobre todo hemos ido de menos a más, hemos propuesto ir a por el partido, crear ocasiones y las hemos tenido. Ha sido una pena este resultado porqué el equipo estuvo muy bien y mereció más”, dijo Busquets.

Le preguntaron a Busquets sobre si se temió por la derrota en el final de la primera parte, cuando el FC Barcelona estaba cayendo por 1-0. “Está claro que cuando te pones por detrás en el marcador vas a contra remolque y ellos lo sabían y estaban muy bien encerrados atrás esperando cualquier contra. Hemos seguido una línea recta hacia nuestro trabajo, hacia tener la posesión, hacia crear ocasiones, desgastarlos porqué ellos a medida que pasaban los minutos lo iban a notar ya que siempre es pesado correr detrás del balón. Sobre todo en la segunda parte, donde tuvimos más ocasiones, merecimos más”, comentó Busquets.

Con este empate, el FC Barcelona termina su buena racha en LaLiga, dónde lo había ganado todo hasta ahora. El Atlético es el rival que más les ha exigido hasta el momento. Busquets comentó que el Atlético “tiene grandes jugadores y es un equipo que le puede ganar a cualquiera”. Sergio cree que “ha sido un partido muy bueno por nuestra parte y la línea a seguir es esta”.

Leo Messi, es más que gol

Leo Messi, no consiguió el gol ante el Atlético, una de sus víctimas favoritas. Pese a eso, Busquets valoró muchísimo todo lo que aporta el argentino: “Leo Messi, aunque no hiciera gol ha hecho un trabajo increíble, hoy no ha podido ser, pero con todo lo que nos da seguro que volverá a marcar porqué siempre lo hace. Al final las cosas van mucho más allá del gol o no y lo que nos aporta él es muchísimo”.