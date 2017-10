Gerard López: "Hoy el fútbol ha sido justo"

Ruede de prensa post-partido de Gerard López | FOTO: Noelia Déniz

Tras la victoria por 1-0 ante el Lorca FC en el Miniestadi del pasado sábado, Gerard López analizó la victoria y la gran acutación y estado de gracia del flamante fichaje José Arnáiz.

Gran momento

El gran momento goleador y de juego de José Arnáiz no está pasando desapercibido para nadie, Gerard López sin embargo a pesar de mostrarse feliz por ello prefiere llamar a la calma y al partido a partido del equipo: "Es importante, está siendo decisivo, con goles, la sensación de desborde y de jugador diferencial. Es cierto también que está en un punto especial de forma y un poco lo que sabíamos y por el cual apostamos por él, cuando hubo una inversión importante y la confianza de que el chico vaya creciendo no solo para que nos de desborde sino también posesión en campo contrario, no todo es transiciones. Le estamos trabajando en muchos aspectos para mejorarle y cuando haga falta si se pide arriba que llegue con todas las garantías. Ha cumplido 22 años ahora, podría ir y volver con nosotros, no hay problema; paciencia tranquilidad y con confianza sabiendo que aún es un jugador en formación con características que le hace distinto a los demás, con velocidad y definición, aprovecharlo aquí y abiertos a cualquier pasito adelante, que pueda tener con los pies en el suelo como cualquier otro miembro del equipo", afirmó Gerard.

Su gran momento de forma a tan temprana edad puede desestabilizar al jugador y dejarse llevar por el entorno provocando así una bajada en su rendimiento habitual, Gerard por su parte, asegura estar tranquilo por la personalidad del extremo: "Lo veo maduro, es joven pero lo veo con un punto de madurez y humildad importante, es padre, tiene una vida muy importante y tiene unas características increibles para jugar a fútbol. Que ha coincidido con la lesión de Dembélé y se puede hablar; hemos de mantener la calma y la tranquilidad, es posible que lo llamen para la Copa del Rey, o como el año pasado sucedió con otros jugadores, que pueden debutar con Ernesto. Cuando he hablado con él hemos hablado cosas positivas, cosas a mejorar de cada jugador, de jugadores que el día de mañana puedan debutar con el primer equipo, pero está centrado y muy consciente de la ilusión que es venir al Barça, de la apuesta que se ha hecho por él, pero con la tranquilidad de seguir creciendo y demostrarlo en el campo que es al final lo que queremos todos. Prefiero jugadores que tengan ese punto de timidez y sensatez y que en el campo luego se dejen ir. Estoy muy contento con él", aseguró el entrenador azulgrana.

Vuelta a la calma

Tras cuatro partidos sin conocer la victoria, los azulgranas se reconciliaron con los tres puntos tras la victoria por 1-0 ante el Lorca FC en el Miniestadi. El entrenador granollense no se mostró preocupado por el juego de su equipo aludiendo que no se había perdido el control en ninguno de ellos: "El equipo venía de competir bien a pesar de no ganar, contra el Oviedo perdiendo dos puntos al final, perdiendo tres con un penalti en Soria... tuvimos nuestras opciones, teníamos la sensación que el equipo estaba más cerca de ganar que realmente lo que los resultados nos habían demostrado. Hemos competido bien con un rival duro, rocoso, bien situado, con un viejo conocido como es curro. La primera parte igualada, ellos han tenido sus opciones y la segunda parte las hemos tenido más claras. Al final se sufre porque no conseguíamos el segundo gol que merecíamos con los dos postes, la del 'Choco' Lozano que es clarísima y al final si tienes la sensación de los precedentes como el del Lugo que la sensación es reciente; pero el equipo ha rendido bien pese a la juventud como os digo cada semana, la formación, estamos en crecimiento y los chicos están respondiendo con lo máximo en este inicio de Liga, como exige la categoría, el juego cuando se requiere, son 12 (puntos) de 27 y si se consigue la victoria en Tarragona estás con los de arriba, con lo cual tengo tranquilidad y en cuanto resultados lo que esperaba desde el inicio de temporada, incluso un poco mejor, por el tiempo de adaptación. Hay equipos que sufren para mantenerse el primer año y nosotros venimos de donde venimos, el equipo joven que todos sabéis, felices por la victoria, la confianza y creo que hoy el fútbol ha sido justo", explicó el mister.

Polvora mojada

Sequía goleadora en la punta de lanza, una asignatura pendiente a la que Gerard López no le da gran importancia por la adaptación del equipo a la categoría. Ni MArc Cardona ni el 'Choco' Lozano parecen rendir al nivel esperado pero el entrador azulgrana deposita toda su confianza en ellos: "Estamos ahí, sabiendo que hay diferentes jugadores, tenemos a Abel que está con la selección y lo está haciendo muy bien, el otro día entró Marc en Soria, al 'Choco' le falta aún ese punto de velocidad y de confianza que tenía en Tenerife, es un jugador que irá de menos a más, estoy seguro. Tambien el hecho de ir y volver con la selección y la lesión que tuvo hace que le falte un poco más para ir a buscar balones arriba, le falta aún un punto de miedo de que le puedan dar un golpe fuerte en la cara y pasarse más tiempo, es el proceso natural de una posición importante para nosotros, y en mi caso no es importante que Marc no juegue dos partidos, quiero tenerlo, confío en él. Zona del campo con mucha gente que me da varios registros y con posibilidades de hacer cambios, a pesar de no hacer goles en esa posición y estar más pendientes de Arnáiz ahora mismo tendrán las suyas y lástima la ocasión de cabeza en el partido que le habría dado una confianza importante que sabemos que necesita", concluyó Gerard.

Sin gol en la punta de lanza del ataque azulgrana, Gerard López sigue mostrándose contento con el juego del equipo al completo y aseguró que su equipo además de merecer la victoria tambien era merecedor de una renta de goles un poco mas amplias por los méritos ofensivos del partido sobretodo en la segunda mitad y analizando al equipo rival: "Es un equipo en base a tener la pelota, prefieren tenerla y no tirar al espacio hacia adelante, lo se porque Curro es un entrenador que el año pasado con el Valencia ya lo hacia así. En la primera parte he tenido la sensación que nos han llegado bien por fuera y han tenido alguna opción más clara que las nuestras; pero tienes un remate muy claro de Cuenca, la de Lozano que no remata bien, los dos palos... al final en una jugada aislada puede pasar, pero por ocasiones creo que el equipo merecía más de un gol, creo que el 2-0 era el más justo a partir de que el partido se ha roto un poco, pero ellos han plantado cara son un buen rival, un bien equipo y sabíamos que sería un partido a trabajar. Y ese punto de confianza después de los últimos partidos o los últimos resultados sobretodo en casa en estos últimos dos partidos hacía que fuera un partido importante y que teníamos que ganar sí o sí, teníamos que ganar", dijo el entrenador catalán con seguridad.

El futuro del equipo

La inclusión de jóvenes talentos en el filial está siendo noticia en 'Can Barça', un muy buen ejem,plo es el caso del joven Jorge Cuenca que tras tres partidos consecutivos tras la lesión de José Martínez está cuajando buenos partidos a pesar de su juventud que la afición, el cuerpo técnico y Gerard López valoran enormemente: "Muy bien, es un jugador que el año pasado acabó jugando 5 o 6 partidos de titular con el Alcorcón, una apuesta importante del club en una posición como es el central izquierdo, con buena salida de balón, que no hay muchos, con velocidad, que va bien de cabeza y aún tiene ese punto de ímpetu que le falta controlar en las acciones y que sí te lo puede dar David Costas por ejemplo; pero un chaval que rinde con garantía tras la baja de Martínez, y si recuperamos a Martínez pues competencia sana y buena, y además juvenil. Tanto el como Busi o Abel, tres jugadores juveniles, muchos jugadores en primer año de amateur como en su día Cucurella, Dani Morer, Carles Pérez o Aleñá que parece un veterano y es de primer año de amateur, Vitinho que tiene 20 y experiencia que te pueden dar un Costas, un Fali, Galarreta que es una baja importante o un Alfaro como el dia de hoy", comentó el mister azulgrana.

Además de la actuación de los jugadores con el filial azulgrana, es de valorar el gran papel que otro azulgrana está mostrando en el Mundial sub' 17 como es el caso del delantero centro Abel Ruiz. Gerard López ensalzó la figura del jugador como una de las joyas de la corona de La Masía: "Es un jugador en el que tenemos depositada mucha confianza en él, un jugador que va por delante de la gente de su edad, es segundo año de juvenil con un futuro brillante, cuando tiene que ir con la selección o cuando juega la UEFA Youth League con el juvenil lo vemos con el punto de que va sobrado, que es mejor, lo está demostrando en el Mundial con dos goles y convencido de que tanto él, como nuestra generación que está ahí: como los Miranda, los Sergio Gómez, los Jandro que está lesionado, serán importantes para el club y deseando que vayan lo más lejos posible con la selección y con ganas de que esté con nosotros y que siga creciendo y con las ganas que tiene de aprender, es un jugador muy especial y esperamos que tenga ese fututro que esperamos en el Barça", aseguró Gerard López con entusiasmo.