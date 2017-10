Las opciones de Valverde para la delantera

Deulofeu podría ser titular | Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Tras la marcha de Neymar, la ausencia de Dembelé y el bajo rendimiento de Deulofeu, las variantes en la delantera están siendo muchas en este primer tramo de la temporada para el FC Barcelona. Intocables Suárez y Messi, siempre hay una pieza que puede variar en forma de tercer delantero o de cuarto centrocampista. Esta segunda opción es la más utilizada por Valverde en las últimas jornadas.

El tridente no se negocia

Una de las opciones del Barça es la de mantener los tres delanteros. Con Suárez y Messi de manera inamovible, el tercer integrante para un tridente convencional en Can Barça es Gerard Deulofeu. Un hombre de banda que podría jugar en la parte derecha si Messi se coloca de falso nueve y Suárez juega tirado a la banda derecha. Otra opción es la del canterano jugando a pierna cambiada, Suárez en la posición delantero centro y Leo arrancando desde la parte derecha.

Cinco veces ha sido titular Deulofeu esta temporada. Dos participaciones ante el Real Madrid y Espanyol junto a Messi y Luis y otras tres ante Alavés, Betis y Eibar con Alcácer, Aleix Vidal y Denis Suárez completando la delantera. Esos tres jugadores son las otras piezas que ha podido utilizar Valverde para completar el tridente ofensivo.

Aleix Vidal controla un esférico | Foto: Juan Ign. Lechuga, VAVEL

La opción Alcácer es poco probable, ya que el de Torrent parece no contar para el entrenador en estas últimas jornadas. Aleix Vidal puede ser una alternativa sería, pues en tres ocasiones ha formado en ataque del conjunto azulgrana, pero solo en una de ellas en el 4-3-3. También Denis Suárez ante el Eibar ocupó la posición de extremo izquierdo en la tripleta atacante.

Poblar el mediocampo

La otra alternativa utilizada en los sistemas de Ernesto Valverde es el 4-4-2, renunciando a un atacante para colocar un volante más, ya sea creativo o rápido. Es su apuesta en los últimos cuatro partidos. Desde la jornada en Girona, Messi y Suárez se han colocado solos en la parte de arriba. En tres de estos cuatro encuentros el elegido en la derecha ha sido un hombre rápido y con desborde, para dar profundidad por banda.

Aleix Vidal es un comodín para Valverde Los tres rivales no eran demasiado fuertes, por lo que el hombre en mediocampo que completaba la tripleta de mediocampistas fue en dos ocasiones Aleix Vidal, un jugador de banda que se encargaba de llegar hasta línea de fondo. En el otro partido el encargado fue Sergi Roberto, que hace el mismo papel pero otorga el centro del campo más control del esférico.

El último experimento fue el del pasado sábado con André Gomes sumado al trivote titular. En un campo complicado y ante un rival muy duro Valverde decidió meter a un hombre con menos velocidad y despliegue pero con mejor posicionamiento táctico y control del juego. Criticado por muchos acabó completando los noventa minutos de encuentro en uno de los partidos en los que estuvo más fino el mediocentro portugués.

André Gomes fue titular contra el Real Madrid en Supercopa | Foto: Alex Gallardo, VAVEL

¿Vuelta al 4-3-3?

Aunque es muy aventurado poder desentrañar lo que tiene preparado para el partido del miércoles Valverde, es más que probable que el Barça vuelva al 4-3-3 en su tercer partido de Champions. El rival, el más flojo del grupo aunque para nada una cenicienta puede encerrarse en el Camp Nou, por lo que los tres delanteros y la presencia de los laterales en campo ofensivo son primordiales.

Deulofeu parece la opción más probable Es un buen partido para que Deulofeu vuelva al once inicial y comience a sentirse importante en el equipo. Tampoco es descartable la opción de Aleix Vidal, que podría volver al lateral u ocupar el extremo derecho. La participación de Denis Suárez para dar descanso a Iniesta es una posibilidad, pero probablemente no ocupe un lugar en la delantera. Es poco factible además que André Gomes vuelva a ser titular o que Alcacer pase de no estar convocado a ser parte del once.

Aunque las dudas son muchas y podría no haber rotaciones, la opción más real sigue siendo apostar por Deulofeu junto a Leo y Suárez. Si bien, Valverde podría seguir apostando por el 4-4-2 de aquí a la recuperación de Dembelé, para pasar a tener un sistema fijo al que dar continuidad. Muchas opciones de un Barça que ha pasado de recitar su delantera de memoria a tener muchas soluciones en el esquema que plantar sobre el césped. Un problema para unos, muchas variantes para otros. Solo queda ver que pieza dispone sobre el tablero el técnico azulgrana.