Ronaldinho: “La pelota es la compañera de mi vida”

Imagen: www.fcbarcelona.es

Ronaldinho es, sin duda, uno de los mejores futbolistas que ha dado el fútbol brasileño. Un jugador desequilibrante, eléctrico e imaginativo. Su figura siempre estará asociada a la magia, al fútbol espectáculo. Su paso por la ciudad Condal devolvió la sonrisa y la ilusión a un club que atravesaba una etapa gris, apática, a la sombra de la tiranía blanca. Al Camp Nou no le quedó otra opción que rendirse a sus pies.

Su paso por Barcelona, el que recuerda con más cariño

"La pelota es la compañera de mi vida". Si hay algo que consigue definir a Ronaldinho es esta afirmación que él mismo hizo al inicio de la entrevista. “De pasar tanto tiempo con el balón, las cosas salían muy fáciles. Siempre me he divertido jugando al fútbol”, destacó.

Una trayectoria soñada

Analizando su viaje hasta Barcelona, el brasileño destacó que "tiene un cariño muy grande por la ciudad de París, su primera ciudad en Europa, donde fue muy bien recibido”. Asimismo, recuerda con gran nostalgia sus primeros días en la ciudad Condal: "En el Barça todo ha sido muy lindo. Ya desde el primer momento me sentí en casa". “El día de mi debut fue todo perfecto", reconoció. Antes de aterrizar en la capital catalana, Ronaldinho ganó su primer Mundial con la selección carioca en 2002, algo que él mismo definió como "la realización del sueño más grande". “No cambiaría nada de lo que hecho”, comentó.

Rendido a su discípulo

A pesar de que ambos coincidieron en un periodo muy corto en el eje espacio temporal, Leo Messi siempre será su “gran amigo”. “Todos imaginábamos que un día iba a ser de los mejores”, señaló. Y es que Ronaldinho jamás podrá olvidar que el primer gol del argentino fue “a pase suyo”.

El brasileño ganó el Balón de Oro en 2005 | Foto: VAVEL

Un Barcelona de leyenda

Tanto el Barcelona de Frank Rijkaard como el de Pep Guardiola, así como el de Luis Enrique, hicieron historia en etapas distintas, cada uno a su manera. Sin embargo, no quiso mojarse a la hora de elegir al mejor: “No me gustan las comparaciones”. Tampoco lo hizo cuando fue preguntado por qué tridente era mejor, si el que formaban el propio Ronaldinho junto a Eto’o y Messi o el que formaron hasta relativamente poco Messi, Suárez y Neymar. “Ellos son fantásticos”, zanjó.

Vinculación vitalicia con el Barcelona

El brasileño, a pesar de convertirse en una leyenda dentro del club, no tuvo la despedida soñada del Camp Nou, algo que sí que pudo hacer en la 45ª edición del trofeo Joan Gamper con la elástica del AC Milan. Carles Puyol, capitán en aquel entonces, decidió regalárselo a pesar de que el Barcelona ganó desde los 11 metros. “Yo nunca he salido del Barça: el Barça nunca ha salido de mí y yo nunca he salido del Barça”, apuntó.

Una nueva vida

En la actualidad, Ronaldinho está apartado de los terrenos de juego: tras su efímero paso por el Fluminense, decidió colgar las botas. A sus 37 años, no obstante, “nunca ha perdido la ilusión por el fútbol”. “Estoy viviendo de otra forma; es completamente distinto”, reconoció.