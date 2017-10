Gabri: "Estamos siendo muy efectivos en UEFA Youth League"

El técnico, durante un encuentro de División de Honor | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Juvenil A no está viviendo un comienzo de temporada brillante, pero está sacando adelante sus partidos, aún de forma más eficaz en UEFA Youth League que en la competición regular. El entrenador barcelonista, Gabri García, no desmereció en absoluto esta característica que ha llevado a los suyos a sumar los seis puntos en juego hasta la fecha.

"En esta competición estamos obteniendo resultados muy buenos, con pocos goles, pero somos efectivos. En el Mini somos un equipo fuerte, que domina los partidos, espero que mañana así sea. Pasaremos página del empate el domingo en un campo difícil, no nos puede causar dudas. Mañana vuelve a ser importante sumar los tres puntos para totalizar nueve, algo que nos daría una posición muy cómoda de cara a afrontar los otros tres partidos", señaló el técnico.

Eficacia letal

El de Sallent de Llobregat se mostró complacido con la eficacia de su conjunto, si bien declaró que le gustaría que las victorias fuesen más abultadas: "En la liga hemos tenido todo tipo de partidos. En esta competición con dos goles hemos sumado seis puntos, hemos sido muy efectivos, algo poco habitual en nosotros. Si ganamos así mañana será bienvenido, aunque somos un equipo que siempre quiere ganar y si es posible crear muchas ocasiones, pero lo importante al final es sumar y de momento lo estamos haciendo bien".

El entrenador de los azulgranas reconoció no conocer demasiado acerca del rival con el que se medirán sus pupilos mañana. "De momento tenemos los dos partidos de la fase de grupos que han hecho, con un empate y una derrota. No tenemos referencias de ellos a diferencia de los italianos o portugueses, que se parecen. Hemos visto que es un equipo muy potente físicamente, que juega muy directo y que es efectivo. Hace un juego que a nosotros no nos va muy bien, con los duelos aéreos, aunque intentaremos resolverlo lo mejor posible", dijo.

Mundial Sub17

El Mundial Sub17 que se está celebrando en la India supone que Gabri no pueda contar con Abel Ruíz, Sergio Gómez, Mateu Jaume y Juan Miranda, concentrados con la Rojita. El técnico afirmó que estaría pendiente del encuentro de la selección contra Francia, con el pase a cuartos en juego. "He leído de algunos jugadores que están con su selección y ahora vuelven para jugar la fase de grupos de la UEFA Youth League. Creo que los jugadores tienen que aprovechar esta oportunidad, es un Mundial, lo van a jugar una vez, tienen que disfrutarlo. Sin ser egoísta, espero que lleguen lo más lejos posible y que puedan conseguir los máximos triunfos posibles, porque es muy importante para ellos", añadió.

Por último, Gabri fue preguntado por la evolución del lateral Sergi Rosanas, Juvenil de primer año que ya suma dos apariciones con el Juvenil A. "Es un chico en el que confiábamos, pero es de primer año, tenemos que ir poco a poco, delante tiene dos laterales como son Guillem y Mate. Sin esa prisa ya ha podido debutar con nosotros, continuamente está entrenando con nuestro equipo", explicó el técnico.