Jordi Alba, lesionado, cae de la convocatoria

Google Plus

Jordi Alba en el Camp Nou. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

La sorpresa en la convocatoria llega de la mano de Jordi Alba. El lateral de l’Hospitalet no entra en la lista facilitada por Ernesto Valverde para medirse este miércoles al Olympiacos FC en el Camp Nou (20.45h) en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Grupo D de la UEFA Champions League. El ‘18’ azulgrana no ha podido completar la última sesión previa al partido debido a una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Desde los servicios médicos del club confirman que el jugador no podrá estar frente a los griegos y que su evolución marcará su disponibilidad.

Tampoco estarán por lesión Rafinha Alcántara, Ousmane Dembélé y Arda Turan, todavía en proceso de recuperación. Los dos descartados por el ‘Txingurri’ para esta jornada son Thomas Vermaelen y Aleix Vidal, que verán el encuentro desde la grada. La lista completa de los 18 jugadores la forman: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Leo Messi, Jasper Cillessen, Javier Mascherano, Paulinho, Gerard Deulofeu, Paco Alcácer, Lucas Digne, Sergi Roberto, André Gomes y Samuel Umtiti.

Entrenamiento previo al Olympiacos. Foto: Miguel López Mallach, VAVEL

Sobre el césped del Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva los jugadores disponibles del primer equipo se han ejercitado por última vez antes de enfrentarse este miércoles al Olympiacos, y lo han hecho acompañados del guardameta del filial Adrià Ortolà, espléndido en los dos últimos encuentros ligueros ante el Real Oviedo y el Lorca FC bajo las órdenes de Gerard López en la categoría de plata.

Los azulgranas saltarán el miércoles sobre el césped del Camp Nou con el objetivo de consolidar el liderato del grupo ante los griegos, últimos de la tabla y con la necesidad imperiosa de sumar la primera victoria en la máxima competición europea que ahuyente los fantasmas de la eliminación.