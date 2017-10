Valverde: "Messi rompe barreras constantemente"

Google Plus

Ernesto Valverde ha cumplido este miércoles 100 días como entrenador azulgrana | Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

Volvió el Camp Nou, volvieron los goles y volvió la victoria. Si el Barça juega en el Camp Nou, el Barça gana. El único encuentro que no terminó en victoria esta temporada fue a domicilio contra un todo poderoso Atlético de Madrid. Sin embargo, el conjunto de Valverde ha vuelto a demostrar que en casa es una máquina de fabricar goles, teniendo un balance de 22 goles en seis partidos. El partido contra Olympiacos no ha sido menos y tras 90 minutos de intenso fútbol, los azulgranas han terminado venciendo por tres goles a uno.

Una victoria condicionada

Ernesto Valverde ha querido darle mérito a esta victoria considerada como sufrida: "Estamos contentos, ganar en Champions no es fácil. Ellos han pensado en no arriesgar y seguían atrás con uno menos para jugársela en los últimos minutos y conseguir algún punto o ganar. Es lógico". Y ha añadido: “Cuando veo los partidos por la "Hemos podido

abrir el partido

pese a jugar

con uno menos" televisión también son plácidos, pero no es así”. El técnico se ha mostrado satisfecho por la manera que el bloque ‘culé’ ha encarado el partido tras la expulsión de Piqué: “Cuando esto ocurre el ritmo se resiente. Estamos satisfechos porque hemos podido abrir el partido en la segunda mitad pese a jugar con uno menos".

Leo Messi, de récord

Esta tercera victoria consecutiva en competición europea ha llegado, en parte, gracias al incansable líder del equipo. Leo Messi ha vuelto a tirar del carro facilitando ocasiones a sus compañeros. Con su gol de falta ha encarrilado el partido y ya lleva 100 dianas en competición europea, hecho sobre el cual el preparador azulgrana ha afirmado: "Espero que llegue a 200 esta misma temporada”.

"Espero que llegue a 200 esta misma temporada” Pero Leo Messi no es solo gol, también ha hecho una extraordinaria jugada por la derecha para terminar dando un pase atrás que Digne, con potencia, ha transformado para cerrar definitivamente el partido. Valverde ha manifestado que “Sus números refrendan lo que vemos todos los días” y ha terminado con que se trata de un jugador que "rompe barreras constantemente”. Y de qué manera, este miércoles consiguió su primer gol de falta esta temporada y volvió a dejar infinitos detalles que demuestran que aún le queda cuerda para rato.

100 días con Valverde