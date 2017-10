Gerard López: “Tenemos mucho que ganar y poco que perder”

Google Plus

Gerard López en la Ciutat Esportiva. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Sobre el rival

Hasta tierras navarras viaja el Barça B de Gerard López para medirse este viernes al CA Osasuna en el Sadar (21.00h). Los azulgranas visitan al líder de la categoría de plata, instaurado en la primera plaza y teñidos con ambiente de un histórico de Primera. “Es un campo, un rival y un equipo de Primera. Es un partido bonito de jugar para los jugadores dónde no falta la motivación”, ha reconocido Gerard. “Por el momento se nos ha dado bien tanto frente al Real Valladolid com a Granada, referentes como posibles rivales importantes y potentes de la categoría. Ante ellos el equipo logró dar la cara puntuando en ambos campos y la sensación es que el equipo tiene mucho que ganar y poco que perder. Costará y será un partido complicado pero con toda la ilusión del mundo y con la confianza de haber alcanzado la victoria frente al Lorca la semana anterior”, ha sentenciado el técnico azulgrana.

El Osasuna la temporada anterior. Foto: Daniel Nieto, VAVEL

La clave para superarlos

Los azulgranas llegan hasta Navarra asentados en la decimotercera posición de la tabla con doce puntos, respirando con comodidad en su regreso a Segunda A. Con un partido menos que los rivales, el filial mide sus fuerzas ante el líder, con 19 puntos en su casillero y como la escuadra menos goleada de la categoría. La clave para superarlos según Gerard López es clara: “Hay que ser intensos. Es un equipo que ha recibido pocos goles, sólo cinco, y en el aspecto defensivo son muy potentes, y tendremos que tener la pelota y moverla bien para conseguir espacios. Potenciar el acierto que nos está faltando y crear ocasiones para matar el partido”, ha manifestado.

Sobre si la finalización se entrena, aspecto que al conjunto de Gerard López le está costando en este arranque del campeonato, el técnico de Granollers ha confirmado entre risas que “sí, todo se entrena”, aunque “cuando llegas al campo todo es más dinámico y todo cambia y la competición, muchas veces, no tiene nada que ver con el entrenamiento”.

Los mundialistas y la figura de Carles Pérez

Para medirse a los navarros el de Granollers no podrá contar con Abel Ruiz, un fijo en los esquemas del Barça B, ni tampoco con tres balas en la recamara que visten en el FCB Juvenil A, como Sergio Gómez, Mateu Jaume y Juan Miranda, que ya conoce el sabor del debut con el filial, todos ellos concentrados en el Mundial Sub17 de la India “Abel y Juan Miranda marcaron el otro día, también Sergio Gómez marcó en el partido anterior. Es una buena noticia que los cuatro azulgranas estén jugando de titulares, tanto Mate, Miranda, Sergio y Abel”, ha reconocido Gerard, que no pierde de vista el futuro de La Masía.

Carles Pérez celebrando su gol frente al Olympiacos. Foto: Noelia Pérez, VAVEL

En cuanto al papel de Carles Pérez, decisivo en el último encuentro de la UEFA Youth League con el FCB Juvenil A frente al Olympiacos con un ‘doblete’ marca de la casa, Gérard ha destacado que: “Necesita su tiempo de adaptación a la categoría. En Segunda A tienes muchos menos espacios que en el Juvenil. Sin embargo, cuando va con el Juvenil en la UEFA Youth League se nota que es superior y con una capacidad goleadora importante. Vendrá a Pamplona pese a las pocas horas de recuperación porque es de estos chicos que en cualquier momento pueden tirarte un partido”, ha confirmado.

Lateral derecho

El cambio constante en el lateral derecho ante la ausencia del capitán Sergi Palencia por lesión ha sido una de las variables en el esquema sobre el verde del entrenador. “La lesión de uno de los puntales del equipo antes del inicio de la Liga, el que ha de ser titular, es un ‘handicap’. Todos me han dado buenas prestaciones tanto Rodrigo Tarín o como Dani Morer, con una versión más ofensiva. También David Costas puede adaptarse a esta posición perfectamente, y así lo ha hecho”, ha afirmado orgulloso el entrenador. Además el míster azulgrana ha recalcado con satisfacción que “si todo va bien, Sergi Palencia entrenará la semana que viene con el grupo”, sin duda la mejor noticia para el Barça B.

José Arnaiz, el hombre de moda

Otro de los nombres claves ha sido el de José Arnaiz, flamante ‘pichichi’ del Barça B con cuatro dianas en su bagaje. Con su nombre acaparando portadas ante la posible llamada de Ernesto Valverde con el telón de la Copa del Rey a punto de alzarse, Gerard no ha tenido dudas: “Se lo está ganando. Está preparado. Aún hay aspectos a mejorar, lo sabe perfectamente y me pide mejorarlas. Hablé con él después de las portadas, y él está tranquilo. Está centrado y no tiene ningún problema en asumir el momento positivo que vive. Cuando haga falta, Ernesto lo requiera y llegue el momento, él está preparado”, ha reconocido.

José Arnaiz ante el Córdoba. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

La situación de Catalunya

Tampoco ha querido desperdiciar la ocasión para responder, al igual que otro técnico catalán como Pep Guardiola en el Manchester City, a las preguntas relacionadas sobre la situación de la sociedad catalana. “Todos somos ciudadanos, todos hem vivido el 1 de octubre, las manifestaciones de los últimos años de cada 11 de septiembre y evidentemente no podemos estar al margen de lo que vive una sociedad que está pendiente de lo que pueda pasar. Todos pedimos diálogo, respeto y que se nos escuche, porque nosotros también somos capaces de escuchar a quien no opina como nosotros. Los encarcelamientos a personas pacíficas no son la mejor forma de iniciar un diálogo”, ha mostrado con firmeza Gerard.