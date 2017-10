El FC Barcelona celebra su Asamblea General Ordinaria

Google Plus

Aspecto que ofrecía el Palau Blaugrana durante el acto / Foto: FC Barcelona

Aunque tenía que empezar a las 10:30h, la Asamblea General Ordinaria del FC Barcelona empezó en su segunda convocatoria, a las 11 en punto, ya que en la primera no se llegaba al número mínimo de compromisarios para empezar el acto. Con 347 socios en la pista del Palau Blaugrana, empezó la jornada media hora más tarde.

Bartomeu, el primero en hablar

El primero turno fue para el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu que ya en su primer punto, habló de la situación entre Cataluña y España. Bartomeu quiso destacar la celebración del Barça-Las Palmas a puerta cerrada, reconociendo que fue: "la decisión más difícil desde que soy presidente del FC Barcelona" y subrayó que la postura del club es de respeto a la democracia, al derecho a decidir y a la pluralidad, declarando también la voluntad de continuar jugando en la Liga Santander. También condenó los recientes encarcelamientos de Sánchez y Cuixart, criticando que: "es inadmisible que haya detenidos por sus ideas políticas".

A continuación habló de la temporada pasada del primer equipo, reconociendo no estar del todo satisfechos con el rendimiento de los azulgranas, pero agradeció a Luis Enrique su trabajo como entrenador las últimas tres temporadas. "Esa época fue excelente", subrayó. También repasó los números de los diferentes equipos del FC Barcelona, reconociendo que la temporada del equipo de básquet fue decepcionante -al final de la sesión la definió como "desastrosa"-, le dio las gracias a Xavi Llorens por sus años dirigiendo el femenino y también elogió a las secciones de balonmano y hockey.

Por último, Bartomeu enumeró los objetivos del club para la próxima temporada: seguir manteniendo el primer equipo de fútbol en la élite del fútbol mundial, consolidar la reciente restructuración deportiva, trabajar en las zonas del Espai Barça y consolidar la estrategia global del mundo. "Tenemos grandes retos y los mejores instrumentos para hacerlo posible", concluyó.

Josep Maria Bartomeu durante su intervención en la Asamblea / Foto: FC Barcelona

En el segundo punto del día, el turno fue para el tesorero de la junta directiva, Enric Tombas, que recordó que en la pasada temporada los ingresos fueron de 708 millones de euros, superando por primera vez en la historia los setecientos millones de euros de beneficios y aumentando un 4%. También explicó que los gastos crecieron un 7%, pero declaró que: "las deudas han ido bajando".

Este fue el primer momento donde se abrió el turno de preguntas para los socios, que mostraron su preocupación por la deuda que aún tiene el club y la diferencia de ingresos que tienen las diferentes secciones en comparación con el primer equipo. Los diferentes miembros de la junta directiva que respondieron las preguntas, incluido el presidente, reconocieron que los socios tenían razón. Al final del segundo punto, se proclamó el cierre del ejercicio de la temporada 2016-2017, con 486 votos a favor, 22 en contra y 25 en blanco.

"El Barça es el club deportivo con más ingresos"

A continuación fue el turno para el director ejecutivo del club, Òscar Grau, que presentó el presupuesto para la temporada actual, de 897 millones de euros, teniendo en cuenta que la cláusula de Neymar aumentó los números, apuntando que los beneficios netos de la venta para el club fueron de 144 millones netos de euros. Antes de, nuevamente, las preguntas de los socios, Grau quiso destacar que el FC Barcelona es el club deportivo con más ingresos y que, desde 2010, se están obteniendo beneficios de forma regular. Además, también confirmó que las obras para el nuevo Camp Nou empezarán el próximo verano.

Los socios mostraron su preocupación por la marcha de Neymar, el hecho de que en ningún campo visitante se ha jugado con la camiseta azulgrana -Grau matizó que en el Bernabéu y en Girona los azulgranas jugaron con la primera equipación, pero reconoció que: "el componente económico es muy importante-, el poco dinero que se destina a los equipos amateurs del club -casi tres millones de euros-, y el aspecto que tenía el Camp Nou en la última Super Copa de España, donde había muchos turistas, y reclamaron que entrara dentro del precio del abono para la temporada. La respuesta a esta última pregunta fue una de las que menos gustaron a los asistentes, que escucharon como el directivo decía que: "los socios tienen preferencia, pero en el partido solo fueron 6.000, será que prefieren la Liga o la Champions".

También habló de la renovación de por vida de Iniesta, reconociendo que también les gustaría hacer lo mismo con Leo Messi, y añadiendo que: "cuando Messi se retire, también queremos que siga vinculado al Barça como, por ejemplo, siendo embajador como Ronaldinho". Después de responder las preguntas de los socios, se aprobó el presupuesto de la temporada 2017-2018, con 391 votos a favor, 68 en contra y 49 votos en blanco, de 897 millones de euros, el más caro en la historia del club azulgrana.

Imagen de una de las votaciones de la jornada / Foto: FC Barcelona

Robert se mostró satisfecho con las incorporaciones

Después fue el turno de Robert Fernández, que sobre todo habló de las nuevas caras del FC Barcelona de cara a la actual temporada. Fernández elogió a todos los fichajes de este verano, destacando el caso de Palinho, reconociendo que: "se habló mucho, pero estoy contento de que la gente haya cambiado de opinión". El secretario técnico también habló de Vermaelen, declarando que: "es un buen jugador y creímos que le teníamos que dar una oportunidad" pero apuntó que por culpa de las lesiones: "es poco fiable". También dejó un titular interesante, reconociendo que: "hay un marco favorable para incorporar un central en el mercado de verano" y, subrayando, una vez más, que: "tenemos el mejor equipo del mundo".

Fernández también habló de los actuales jugadores azulgranas cedidos a algún club, afirmando que la intención es que Samper se una, la temporada que viene, a la primera plantilla y que tanto el rendimiento de Douglas como el de Munir determinarán si también se unen a la primera plantilla azulgrana. Por último, también destacó el buen momento de forma del Barça B, recordando que hace dos temporadas el equipo casi baja a tercera y ahora está en la Segunda División. Después del turno de Robert, la sesión se suspendió una hora para dar descanso a los asistentes.

Reprendida la sesión, el turno fue para Josep Maria Bartomeu, alterando el orden del día ya que no le tocaba intervenir. En su discurso, el presidente azulgrana quiso mostrar el apoyo del Barça después de conocerse la decisión del gobierno español de aplicar el artículo 155 a Cataluña, subrayando que: "el Barça siempre ha estado al lado de Cataluña y expresa su apoyo a las instituciones democráticas catalanas".

A continuación, fue otra vez el turno para Òscar Grau, que habló de los acuerdos del club con Parques Reunidos, explicando que en los próximos años el club tiene pensado abrir cinco parques en todo el mundo, los primeros en 2020, y con la Barça Academy en Nueva York, mostrando cómo será la academia, que contará con diez campos de futbol, el porqué de su situación demográfica, y el total de beneficios que tendrá el club, que será del 50%. Ambos acuerdos se ratificaron: el primero con 259 votos a favor, 40 en contra y 29 en blanco, y el segundo con 283 votos a favor, 21 en contra y 25 votos en blanco.

Òscar Grau presentando los dos acuerdos / Foto: FC Barcelona

En los dos últimos puntos previos al turno abierto de intervenciones se presentaron el informe de la Comissió de Control i Transparència y el informe del Síndic de Socis. En este último se presentaron algunas de las mejoras que el club ha realizado ante las demandas del Síndic de Socis, como retrasar o retirar la publicidad detrás de las porterías del Camp Nou, y también se propusieron algunas para que se cumplan, como la mejora de la actual situación de los socios seniors. Por último también se habló del Espai d'Animació, declarando que: "es un buen espacio pero presenta algunas dificultades visuales", pero también se elogió el ambiente positivo que produce en el Camp Nou.

El último punto del día se respondieron las preguntas que diferentes socios hicieron a la junta directiva, divididas en dos turnos. Algunos de los compromisarios elogiaron el trabajo de Bartomeu y su equipo durante estos últimos años, e incluso elogiaron su decisión de jugar el Barça-Las Palmas a puerta cerrada, pero también hubo algunos que criticaron la junta azulgrana. Una vez más, las críticas se centraron, en gran parte, en la venta de Neymar -Bartomeu respondió que no fue hasta julio cuando supieron que el jugador abandonaba el club y que aún hay un juicio abierto para que el jugador le devuelva al club una cifra económica-, y que el Barça no es un buen club vendedor, aunque Bartomeu matizó diciendo que: "no es un buen vendedor de titulares".

Otras críticas se centraron en los pocos aficionados que acompañan al Barça en las últimas finales de copa o al filial en sus partidos, y la respuesta del presidente fue clara: "hemos ido cerrando carpetas de cosas que teníamos que mejorar, pero también hemos abierto nuevas".