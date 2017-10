Sergi Roberto: "Ha sido complicado, pero los tres puntos se quedan en casa"

Sergi Roberto ha sido uno de los jugadores más destacados del Barça. Foto: Ernesto Ardilla VAVEL

El Camp Nou ha presenciado la novena jornada de la Liga Santander que enfrentaba al líder contra el colista del campeonato. El Barça estaba obligado a ganar para mantener la primera posición de la tabla. Por contra, el Málaga también necesitaba la victoria para salir de la última posición tan poco deseada por todos los equipos.

Con el primer gol parecía encaminado pero ellos estaban bien posicionados. A priori, el conjunto culé era muy superior en cuanto a estadísticas y juego. Sin embargo, los hombres de Ernesto Valverde se han encontrado con un Málaga muy peleón, que ha puesto a los catalanes en apuros para sacar el partido adelante.

Sergi Roberto frente a dos adversarios. Foto: Ernesto Ardilla VAVEL

Sergi Roberto ha sido uno de los jugadores del Barça que ha salido a hacer declaraciones con la prensa. El de Reus, siempre correcto con los periodistas, ha cuajado otro partido óptimo con la elástica azulgrana. Parece que el canterano ha asumido su rol en el equipo y está dispuesto a aprovechar al máximo las oportunidades de las que disponga para demostrar a Valverde que es una pieza clave en el vestuario.

En primer lugar, Roberto ha reconocido que, pese al gol tempranero, les ha costado generar ocasiones ante un Málaga "muy bien posicionado" según palabras del propio jugador barcelonista.

El balón sí que sale en nuestro primer gol, pero a veces los árbitros van a favor y otras en contra. "Ellos estaban muy bien posicionados y nos ha costado crear ocasiones. El segundo gol ha llegado tarde, de haber llegado más pronto hubiéramos estado más tranquilo. De todos modos no hemos encajado goles, hemos conseguido los tres puntos y este es el camino a seguir", ha dicho Roberto.

En el primer gol del Barça, los jugadores del Málaga reclaman que el balón ha salido fuera y, por lo tanto, que el tanto no debió subir al marcador. En este aspecto, el '20' ha dicho: "Por mi posición en el campo no lo he podido ver muy bien, pero creo que sí ha salido. El árbitro no lo ve y nosotros hemos seguido haciendo lo nuestro, y finalmente los tres puntos se quedan en casa".

El conjunto blaugrana ha tenido un verano complicado en materia de fichajes. Muchas han sido las voces que se han lanzado deliberadamente contra Bartomeu y la junta directiva por la escasez de nuevas incorporaciones y por la marcha de jugadores importantes, como Neymar Jr. Es por ello, que los mismos que aclamaban ante la situación en el Camp Nou ahora se sorprenden ante la solidez del conjunto catalán y los buenos resultados conseguidos hasta la fecha.

Sergi Roberto ha actuado de lateral y de medio centro hoy. Foto: Ernesto Ardilla VAVEL

"Sabemos que tenemos jugadores de mucha calidad arriba pero al final lo importante es mostrarnos solidos atrás y no encajar goles. Tenemos que jugar desde atrás y crear ocasiones que es como llegan los goles", ha añadido el de Reus.

Relacionado con el buen momento de forma del equipo, a Roberto le han preguntado por su situación en el equipo. El año pasado, disputó la mayoría de los partidos en el lateral derecho. En verano, había rumores que con la llegada de Valverde, la dinámica iba a cambiar y podría ocupar los puestos de Iniesta o Rakitic. Sin embargo, parece que el 'txingurri' también utiliza de comodín al canterano, situación que a él no le incomoda y así lo ha expresado:

El Valencia está muy fuerte, tenemos que seguir, esto es largo. "Yo estoy contento cuando juego, estoy feliz jugando en el campo con mis compañeros. Hoy he jugado de lateral y luego más adelantado, lo importante es ayudar al equipo y dar el 100%".

Por último, Sergi Roberto ha destacado que el equipo debe seguir en esta línea ya que el Valencia viene muy fuerte apretando por detrás y será una temporada larga. De hecho, el conjunto que dirige Marcelino, se ha impuesto hoy al Sevilla (4-0) en Mestalla y está a cuatro puntos del Barça.