Andrés Iniesta: "No ha sido fácil, el Málaga siempre nos dificulta"

Google Plus

Andrés Iniesta luciendo el brazalete de capitán. Foto: Ernesto Aradilla VAVEL

Andrés Iniesta siempre es sinónimo de buen fútbol, pues pocos tienen la magia y el toque del manchego. 'Don Andrés' es historia viva del FC Barcelona y de la Selección Española. A sus 33 años sigue dando lecciones de fútbol en todos los campos donde juega.

El Barça ha logrado los tres puntos en un partido complicado frente a un rival duro, el Málaga, a quien los culés no consiguieron marcar en la pasada edición de la Liga Santander. El capitán blaugrana ha protagonizado una de las jugadas de la jornada tras anotar el segundo gol para el conjunto catalán a pase de Messi.

Andrés Iniesta ha anotado el segundo para el Barça. Foto: Ernesto Aradilla VAVEL

Finalizado el encuentro, Iniesta ha atendido a los medios de comunicación desplazados hasta el Camp Nou para analizar la victoria frente al conjunto andaluz. También le han preguntado sobre la polémica alrededor del primer gol del Barça; en la repetición se ve como el balón sale pero el árbitro en directo no lo ve y da por válido el gol del conjunto catalán.

"No me ha dado tiempo de verlo pero da la sensación de que sí sale. Son decisiones que se tienen que tomar en una fracción de segundo y el árbitro ha decidido no pitar. Para nosotros ha sido positivo porque hemos hecho el gol pero entiendo que el Málaga haya salido disgustado. Nosotros analizamos el partido, donde ha habido fases, pero al final nos hemos llevado la victoria que es lo importante", ha dicho Iniesta a beIN Sports sobre la polémica del primer gol.

"No era un partido fácil. El Málaga nos lo pone difícil siempre" El Barça se enfrentaba hoy contra el Málaga. A priori era un encuentro que los culés podían solventar con comodidad según lo que decían las estadísticas y los partidos jugados hasta ahora. No obstante, en el Camp Nou se ha visto a "un Málaga muy bien posicionado", según palabras de Sergi Roberto y que ha dado problemas a los blaugranas a la hora de crear ocasiones a la vez que en la creación de juego, puesto que se ha visto un conjunto que ha intentado tener posesión una vez recuperado el balón.

Andrés Iniesta celebrando el gol. Foto: Ernesto Ardilla VAVEL

"No preveíamos un partido fácil. En los últimos tiempos el Málaga nos lo ha puesto muy difícil. Al final hemos sabido marcar la diferencia para sumar 3 puntos muy importantes que nos mantienen arriba", ha analizado Iniesta así el partido.

Ernesto Valverde ha empezado su andadura en el Camp Nou de manera muy acertada. El equipo es líder en la competición doméstica y en Champions. Ahora empieza la Copa del Rey, un trofeo que le gusta al Barça y que lleva tres años consecutivos conquistando. Además, los culés pueden presumir de ser 'Rey de Copas' siendo el club que ha conquistado más veces la competición, con un total de 29.

"Queremos volver a conquistar la Copa" "Empieza ahora una competición también muy bonita. Queremos hacer un buen papel y volverla a conquistar, al igual que hicimos el año pasado", ha finalizado diciendo el '8' del Barça.

Busquets e Iniesta llevan 5 Copas del Rey, y quieren la sexta. Foto: Ernesto Ardilla VAVEL

Segarra es el jugador histórico del FC Barcelona que más Copas del Rey ha conquistado - un total de 6-. De ganarla este año Iniesta, Busquets, Messi y Piqué igualarían con 6 al ex jugador blaugrana.