Puntuaciones FC Barcelona – Málaga CF, 9ª jornada de Liga

Mascherano ante el Málaga | Foto; Ernesto Aradilla, VAVEL

Tras el tropiezo ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano de la pasada jornada, el FC Barcelona ha vuelto a la senda del triunfo con un partido bastante eficiente ante el colista de la competición.

Los goles de Deulofeu e Iniesta han sido suficientes para batir al Málaga de Michel, en un partido donde han destacado Mascherano y Sergi Roberto, aunque en general ha sido un encuentro bastante correcto por parte de la mayoría de jugadores.

(0-3 Muy Mal; 4 Mal; 5 Regular; 6 Bien; 7-8 Notable; 9 Excelente; 10 MH)

Ter Stegen

7| Alerta. No estuvo muy exigido como en el encuentro del pasado sábado en el Wanda donde fue protagonista, pero estuvo muy concentrado y metido en el partido en los acercamientos de los andaluces, que aunque no muy complicados, si fueron más de los esperados.

Sergi Roberto

8| Potenciado. Aunque empezó como lateral y tuvo problemas para cerrar la banda izquierda malacitana, no tuvo incidencia en el ataque de los de Michel. Con la entrada de Semedo y su posición adelantada en el campo fue un torbellino rompiendo líneas rivales. Incluso se marcó una jugada individual a la que solo le falló el remate final.

Mascherano

8| Colosal. Titular tras entrar en la segunda mitad el miércoles en Champions, se sintió muy cómodo al lado de Umtiti. Animado en la salida de balón, fue el que inició la jugada del segundo gol y estuvo impecable en defensa incluso taponando varios disparos del equipo visitante. Enchufado el 'jefecito'.

Umtiti

7| Eficiente. Pocos partidos se podrán ver esta temporada en el que el defensa francés no llegué al notable en su actuación. Cada vez con más peso en el equipo no tuvo ningún problema en las acciones defensivas. Pese a algún titubeo en las salidas de balón, su actuación volvió a ser muy positiva.

Digne

7| Crecido. Tras marcar ante el Olympiakos entre semana y con su segundo partido consecutivo como titular, comienza a coger ritmo el lateral francés. Dio la asistencia del primer gol, aunque no debió subir al marcador, y estuvo muy activo en sus subidas por la banda izquierda.

Busquets

6| Necesario. No fue el partido más brillante del mediocentro de Badía, se le notó algo exigido por parte de los jugadores del Málaga y por momentos cansado. Sin embargo, volvió a cumplir robando balones en el mediocampo y dando salida al balón. Su presencia aunque no realice su mejor partido es imprescindible.

Rakitic

6| Corto. Iván de nuevo era titular tras ser suplente en Champions y aunque no hizo un mal partido le faltó ritmo. Sin balón no tuvo demasiados problemas para realizar un buen partido en lo táctico, pero le faltó chispa para crear jugadas de peligro y lanzar a los delanteros.

Iniesta

8| Activado. Recuperando su mejor versión el manchego fue uno de los mejores sobre el césped del Camp Nou. Disputó los 90 minutos y se vio al mediocentro que se ofrece y reparte juego con sombrero de picos. Para rematar su actuación fue goleador con el segundo tanto de su equipo en un remate con la zurda a pase de Messi.

Deulofeu

7| Premiado. Titular por segundo partido consecutivo encontró la recompensa a los dos minutos con el primer gol del partido, de primeras con un remate de tacón que aunque no debió subir al marcador demuestra su calidad. Se le fue acabando la gasolina hasta ser sustituido, pero dejó buen sabor de boca.

Messi

7| Terrenal. No fue el mejor partido de Leo, pero aun así estuvo en una línea muy notable. No pudo hacer gol, pero le dio el segundo a Iniesta, además de no parar de encarar a portería o de asociarse con sus compañeros. Un placer para la vista, siempre.

Luis Suárez

6| Gafado. En uno de sus peores momentos de cara a portería como jugador azulgrana, tuvo en sus botas el gol que le podía rebajar la ansiedad, pero de manera incomprensible y con todo a favor, la echó fuera. Fue sustituido en los últimos diez minutos y se fue excesivamente cabreado. Señal de que la situación no es fácil para él y necesita ser revertida.

Semedo

6| Práctico. Su entrada al terreno de juego fue clave para el cambio de sistema azulgrana, gracias al que Sergi Roberto creció de manera progresiva, provocando una mejoría del bloque del equipo en la segunda parte.

Paulinho

7| Oportuno. Aunque no marcó, se quedó muy cerca de batir la meta del Málaga en el tramo que estuvo vestido de corto. Ya olvidado su valor económico y sus críticas en el fichaje, ahora la mayoría de sus minutos son productivos en 'Can Barça', donde parece haber encajado al 100% con su desparpajo a la hora de jugar.

Paco Alcácer

6| Futbolista. Tras casi dos meses sin participar, el delantero de Torrent jugó poco más de diez minutos para volver a sentirse futbolista. Aunque no tuvo demasiada participación, tuvo un mano a mano a pase Messi que no pudo convertir al estar en posición antirreglamentaria.