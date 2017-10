Leo Messi, relegado a la segunda posición en el “The Best”

Google Plus

Imagen: Messi terminó como segundo clasificado | Ernesto Aradilla - VAVEL

El astro argentino, entre los tres finalistas al galardón, quedó relegado al segundo cajón del pódium. Los rivales, Cristiano Ronaldo y su ex compañero de equipo Neymar, ahora en el PSG, terminaron como campeón y tercer clasificado, respectivamente. Los pronósticos se cumplieron y el jugador del Real Madrid se alzó con el título, anunciado por Maradona y Ronaldo y entregado por Gianni Infantino. Así pues, el delantero portugués consigue su segundo título individual consecutivo.

Leo Messi, nuevamente en segundo lugar

Este galardón individual tiene un periodo de vida muy corto, pues esta edición de 2017 es la segunda de la historia. En él, son los capitanes y los entrenadores de todas las selecciones nacionales de federaciones afiliadas a la FIFA los que votan a los nominados, que son un total de 23 jugadores. France Football, una de las revistas más prestigiosas a nivel internacional, decidió desmarcarse de la FIFA el pasado año y otorgar su propio trofeo.

Lieke Martens, ganadora en el cuadro femenino

La actual jugadora del FC Barcelona, Lieke Martens, se hizo con el galardón en la categoría de fútbol femenino. Campeona de la Eurocopa 2017 con la selección holandesa, la centrocampista aterrizó en la ciudad Condal el pasado mercado estival procedente del FC Rosengard por una cantidad cercana a los 40.000€.

Martens, ganadora en la categoría femenina | Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

Cristiano Ronaldo fue, sin duda, el gran protagonista de la gala que tuvo lugar en Londres, pero también concedieron varios reconocimientos más: el premio al mejor entrenador fue para Zinedine Zidane, campeón de la UEFA Champions League como técnico del Real Madrid, el premio a la mejor afición para el Celtic de Glasgow, el premio al mejor portero para Buffon y el premio Puskas para Olivier Giroud, por su espectacular tanto frente al Crystal Palace.

Alves, Neymar, Iniesta y Messi, en el once de gala

Los ex azulgranas Dani Alves y Neymar, ambos en el PSG a las órdenes de Unai Emery, compartieron once de gala con Leo Messi e Iniesta en el que tan solo coparon jugadores del Real Madrid, FC Barcelona, Juventus y PSG. El once quedó conformado por: Buffon; Dani Alves, Sergio Ramos, Bonucci, Marcelo; Modric, Kroos, Iniesta; Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar.