Alcácer: "Tengo que seguir trabajando para revertir las situaciones"

Alcacer se estrena como goleador | FOTO: Photo Silver

El delantero valenciano del FC Barcelona analizó su titularidad, su estreno goleador y la actuación del equipo tras doblegar al Real Murcia por 0-3 en la nueva Condomina en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Reivindicación en un partido incómodo

Paco Alcácer analizó su actuación y la victoria del equipo tras golear por 0-3 al Real Murcia. El valenciano aseguró estar feliz por poder tener minutos en el equipo y poder demostrar que tiene sitio en la plantilla con un gol muy importante que facilitaba el devenir del encuentro: "Es bueno entrar en el campo y ayudar al equipo con goles, es un partido complicado ya que el Murcia sabía completamente como jugar cerraditos atrás y buscando el contraataque. La verdad que jugar contra un equipo bien ordenado y fuerte atrás para los jugadores de ataque es muy complicado buscar espacios y ya te digo que muy contento por marcar gol pero más por ayudar al equipo", aseguró satisfecho el delantero.

El delantero azulgrana valoró el esfuerzo ofensivo del rival que a punto estuvo de sorprender al conjunto catalán en la primera mitad: "El Murcia sabía perfectamente como estar ordenado atrás, estar fuerte, y con sus contras, hemos tenido suerte que no han aprovechado las suyas; pero nosotros hemos metido el primer gol y a raíz de ahí en la segunda parte ha habido un poco más de espacio para marcar más goles", afirmó el de Torrent.

Pocos minutos, pocas oportunidades

A pesar de no contar con oportunidades en el primer equipo, el '17' no desiste en su idea de hacerse un hueco en las convocatorias de Ernesto Valverde: "Lo que es obvio es que no estoy entrando mucho pero bueno, siempre he dicho que tengo que seguir trabajando para revertir las situaciones que se me pongan delante, en este caso pues si el míster decide así hay que respetarlo y seguir trabando como el que más, que es lo que estoy haciendo durante todas las semanas; y al final el trabajo durante los entrenamientos se ve durante los partidos y me hace feliz entrar en la convocatoria ayudar al equipo y marcar", perseveró el ariete con gesto firme.