El Barça demuestra su fondo de armario

Los hombres menos habituales de Valverde demostraron en la Nueva Condomina que también cuentan y son efectivos cuando juegan. Victoria del Barça por 0-3 en la ida de dieciseisavos de final con un resultado que cierra prácticamente la eliminatoria y hace que el partido de vuelta en el Camp Nou pierda transcendencia. Nunca se sabe pero sería una épica que el Murcia remontase. Los goleadores de la noche fueron Alcácer, Deulofeu y un debutante Arnáiz que ya no es que llame a la puerta de Valverde, si no que ha pasado y la ha derribado.

El 'txingurri' decidió dar minutos a los menos habituales. De inicio, salió el portero de la copa, Cillessen que cuajó una buena actuación en las pocas ocasiones que tuvo el Murcia. En defensa, Semedo y Digne por las bandas, con Mascherano y Vermaelen en el centro de la zaga. Este último disputó un buen partido pese a ser el primer partido oficial de esta campaña para el belga, quien, siempre que sale, cumple. En el centro del campo, André Gomes jugó en el pivote, acompañado de Denis Suárez y de Aleñà. El jugador del Barça B demostró una vez más que tiene nivel primer equipo y es casi seguro que el año que viene ya tenga ficha de jugador de la primera plantilla. En la delantera, un tridente insólito. Arnáiz en su debut con el primer equipo, jugó por la banda izquierda, Deulofeu por la derecha, y Alcácer en la punta de ataque.

El partido comenzó con un Murcia bien replegado atrás esperando una contra que siempre venía por los espacios que dejaban a sus espaldas Semedo y Digne. Cuando los laterlaes subían o ejercían arriba la presión, los extremos locales, los mejores de los suyos, aprovechando su velocidad, exigían al máximo tanto a Mascherano como a Vermaelen, quienes estuvieron muy acertados en todo momento. El Barça por el contrario monopolizó el dominio de balón y se limitó a moverlo de una banda a otra esperando que se abriera una fisura entre la zaga murciana. Los desbordes de Deulofeu y la potencia de Arnáiz fueron de lo mas destacado del Barça en los primeros minutos. La primera ocasión clara llegó cuando Vermaelen no llegó a rematar a gol un corner bien ejecutado si no que al darle mal, el esférico salió repelido hacia atrás. Minutos después Deulofeu ponía un centro desde la derecha que Alcácer remataba bien abajo pero que Santomé lo evitaba con una buena mano abajo. Al filo del descanso y con los mismos protagonistas, el Murcia no tuvo la misma suerte. Buen centro de nuevo desde la derecha de Gerard, que Alcácer, ganando la posición a su defensor, envió de cabeza el esférico al fondo de las mallas dándole a los de Valverde ese gol psicológico antes del descanso.

Una vez fuera de los vestuarios, se notó que al Murcia le había afectado ese gol psicológico. Renunciaron a tener el balón definitivamente y se replegaron atrás en busca de que no le cayeran mas goles. Al Barça no le puedes jugar así porque es cuando mas cómodo se siente. Deulofeu, que había estado muy activo durante toda la primera parte, se fabricó una jugada personal por banda derecha que acabó cruzando al fondo de la red. 0-2 y el Barça tenía ganas de fiesta. Minutos mas tarde, Arnáiz se adentró por banda izquierda y soltó un latigazo desde fuera del área imposible para Santomé. 0-3 y con un conjunto blaugrana que estaba desatado. Para suerte de los locales la cosa no fue a mas y el Barça no anotó mas. Destacamos también el debut de Cucurella en el primer equipo, jugando así todos los jugadores del filial que viajaron a Murcia excepto el portero suplente, Ortolá, que casi seguro que jugará en la vuelta en el Camp Nou.

El mejor del Barça probablemente fue un Arnáiz que acaba de demostrarle a Valverde de lo que es capaz. Es un perfil que no tiene el Barça tras la lesión de Dembélé ya que es un extremo zurdo que tiene buena arrancada hacia el centro. Cuidado con este jugador que probablemente habrá que tenerlo en cuenta para futuras ocasiones.