Athletic Club vs FC Barcelona en vivo y en directo online en La Liga Santander 2017

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido Athletic Club vs FC Barcelona. La transmisión al minuto en vivo del partido comenzará el sábado a las 19:45 aquí, en VAVEL España.

4 de febrero de 2017 es la fecha del último partido que disputaron Barça y Athletic. Fue un choque correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Liga Santander. El encuentro se jugó en el Camp Nou y ganaron los locales por 3-0 con goles de Paco Alcácer, Leo Messi i Aleix Vidal.

Juan Martínez Munuera, encargado de dirigir el Athletic Club - FC Barcelona. Foto: VAVEL.com

Juan Martínez Munuera es un árbitro de fútbol español perteneciente al comité valenciano. Dirigió 64 partidos en la Segunda División entre 2010 y 2013, llegando a arbitrar en 2012 el partido de ida de la promoción de ascenso a Primera División entre la AD Alcorcón y el Real Valladolid que terminó con la victoria de los vallisoletanos. También dirigió en 2013 el partido de, nuevamente, la promoción de ascenso a Primera División, aunque esta vez la vuelta, entre el Girona y la UD Alcorcón, con victoria para los catalanes. En 2013, Martínez Munuera ascendió a Primera División española junto al colegiado navarro Eduardo Prieto Iglesias. Debutó el 17 de agosto de 2013 en el partido de la Real Sociedad vs Getafe, con victoria local. El día 1 de enero de 2015 pasó a ser también árbitro internacional.

Imagen interior del Nuevo San Mamés. Foto: Bilbao Stadium

El Nuevo San Mamés se inauguró en 2013 como sustituto del antiguo estadio del Athletic, que llevaba el mismo nombre. Los leones disputan los encuentros como local en este estadio con capacidad para 53.289 espectadores, 2000 más según el arquitecto César Azcárate. Además, cuenta con la Categoría 4, que es la máxima que otorga la UEFA, por lo que San Mamés puede albergar finales de la Europa League y ser sede de la Eurocopa. Sin embargo, por la falta de aforo, una final de la Champions no se podría disputar. En el Nuevo San Mamés el Athletic Club consiguió doblegar precisamente al FC Barcelona por 4-0 en la final de la Supercopa de España en 2015, que finalmente se llevarían los vascos tras empatar en el Camp Nou.

Gerard Deulofeu en el partido frente al Málaga en el Camp Nou. Foto: Noelia Déniz VAVEL

Gerard Deulofeu llega pletórico a San Mamés donde quiere seguir aportando al equipo. El de Riudarenes ha sido titular en los tres últimos partidos con el conjunto culé. En Champions League frente al Olympiacos fue uno de los más destacados por su influencia en la banda derecha, lo que le valió para salir de inicio nuevamente en el Camp Nou frente al Málaga. En casa con su afición, 'Deulo' no desaprovechó la oportunidad y jugó un partido muy completo marcando el primer gol del conjunto azulgrana y volviendo a ser un auténtico peligro por banda derecha. En Copa del Rey frente al Murcia en la Nueva Condomina, Gerard salió de inicio una vez más y rindiendo a un gran nivel. En su versión más óptima desde que aterrizó en 'Can Barça', el extremo catalán dio una asistencia para que Paco Alcácer anotara el primero y más tarde, en el minuto 52, entrando en diagonal desde la derecha en una jugada 'marca de la casa' batió de manera providencial a Salomé para poner el segundo en el marcador.

Gerard Piqué anticipándose a Iñaki Williams. Foto: Ma Jose Segovia VAVEL

Iñaki Williams es el hombre a tener en cuenta por parte del FC Barcelona. El joven jugador vasco de 22 años siempre es un quebradero de cabeza para la zaga defensiva culé. Su gran físico combinado con la velocidad y su potente chut obligan a Piqué y a Umtiti, posibles titulares, a realizar un partido serio si no quieren poner en problemas a Ter Stegen. No obstante, Ernesto Valverde ya conoce a Williams de sus tres temporadas en el Athletic Club, por lo que se espera que el 'txingurri' encuentre la manera de parar al '22' del conjunto de San Mamés.

Ernesto Valverde contra el Málaga en el Camp Nou. Foto: Ernesto Ardilla VAVEL

Ernesto Valverde está ante el, más que probable, partido más emotivo hasta la fecha de la presente campaña. El Athletic es su antiguo club y fue donde estuvo los cuatro años anteriores a fichar por el FC Barcelona. El 'txingurri' cree que va a ser un partido especial para él aunque se centra mucho en el encuentro, importante para el desarrollo de la competición: "Va a ser la primera vez que visitaré San Mamés como entrenador del equipo visitante. Es una mezcla de sensaciones y seguro que será emotivo. Sin embargo, somos profesionales y tenemos que estar en el partido, que para nosotros (Barça) es muy importante para seguir arriba en la clasificación".

Ziganda con el Athletic. Foto: José María Coloma VAVEL

Ziganda no ha comenzado bien con el Athletic Club y él mismo lo ha reconocido en ruedas de prensa a lo largo de la temporada: "Me siento responsable del juego del equipo, vamos a intentar mejorar". Contra el Formentera en Copa del Rey, los bilbaínos no pasaron del empate y ya han comenzado los rumores de una posible sustitución de Ziganda como técnico de los leones. Sin embargo, el 'Kuko' ha reconocido que confía en poder mejorar los resultados y las formas mostradas hasta ahora.

Última final de Copa entre el Athletic Club y FC Barcelona en el Camp Nou: Ma Jose Segovia VAVEL

Athletic Club y FC Barcelona son los dos mejores equipos en la Copa del Rey, donde dominan en consecución de títulos. Los partidos entre vascos y catalanes se han convertido en un clásico en España. Son encuentros donde prima el buen ambiente entre las dos aficiones y, normalmente, el juego limpio y el honor dentro del terreno de juego. Los leones siempre es un rival a tener en cuenta, pues cada año son más consistentes. Ziganda no se ha enfrentado aún al Barça, tendrá que estudiar muy bien al conjunto azulgrana para ponerlo en apuros.

Athletic Club y FC Barcelona han disputado 211 partidos oficiales. Los leones han sido capaces de llevarse la victoria en 74 ocasiones. No obstante, los culés han ganado 111 partidos del total, con lo que el 50% de las veces que se han enfrentado, la victoria se ha ido al Camp Nou. Los otros 36 enfrentamientos entre estos dos conjuntos han terminado con las tablas en el marcador.

El FC Barcelona rescató un punto en el Wanda Metropolitano. Foto: Daniel Nieto VAVEL

El recién estrenado Wanda Metropolitano fue el último estadio que recibió la visita del Barça en Liga Santander. En uno de los partidos más duros y exigentes de la temporada, los pupilos de Valverde dieron una gran lección de 'puntdonor' para sacar adelante el encuentro contra el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, que demostró una vez más ser un equipo muy correoso al que cuesta marcarle. El líder tuvo que voltear un golazo inicial de Saúl al que no llegó Ter Stegen pero Suárez anotó el empate minutos más tarde tras previa asistencia de Sergi Roberto. Para más información sobre el encuentro pincha aquí.

El FC Barcelona ha comenzado de manera excelente la temporada. La Supercopa de España puso contra las cuerdas a un conjunto que terminó la eliminatoria mermado tras ver como el eterno rival barría sin complejos en los dos partidos. Valverde supo aprender de los errores y puso toda la carne en el asador para desarrollar la revolución táctica que tanto necesitaba el conjunto azulgrana. El tiempo ha dado la razón al 'txingurri' que, tras colocar al Barça líder en Liga Santander, vuelve a la que fue su casa durante tres temporadas. Sin duda, para el técnico culé será un partido emotivo que, no obstante, no influenciará en el planteamiento del choque frente a los leones. En Barcelona necesitan la victoria para seguir arriba y saldrán a por ella desde el primer minuto.

El Athletic ganó 1-0 al Sevilla en San Mamés. Foto: Fran Santiago VAVEL

El Athletic Club consiguió tres puntos muy merecidos en el último partido disputado en San Mamés frente al Sevilla. Si es cierto que los de Berizzo partían como favoritos antes del encuentro, los de Ziganda contrarrestaron las estadísticas con un partido muy trabajado en el que consiguieron desactivar a un Sevilla irreconocible. El gol de Vesga en el minuto 43 dio la victoria a los bilbaínos.

El Athletic Club no ha empezado la temporada tan bien como esperaban. Ziganda ha llegado esta campaña tras la marcha de Ernesto Valverde al Barça. Los leones ocupan ahora mismo la undécima posición de la Liga Santander y tras 9 encuentros disputados han conseguido tres victorias, dos empates y cuatro derrotas que suman un total de 11 puntos. En Bilbao creen que el equipo tiene calidad suficiente para estar más arriba y ven insuficiente la clasificación actual de su equipo. Ziganda tiene la tarea principal de mejorar el inicio de campaña y llevar al Athletic nuevamente a luchar por puestos europeos. Todo deberá empezar ya en el partido frente al club azulgrana el sábado.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Athletic Club vs FC Barcelona, perteneciente a la 10ª jornada de La Liga Santander. El encuentro tendrá lugar en el Nuevo San Mamés a partir de las 20:45 horas.