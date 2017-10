García Pimienta coge las riendas del Juvenil A

Google Plus

García Pimienta dando instrucciones a uno de sus jugadores | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

El Barça sigue la lógica y el escalafón de los técnicos de la base al incorporar a Francesc García Pimienta al juvenil A de la Masía. El catalán era, hasta esta semana, el actual técnico del Juvenil B y le ha llegado el momento de dar el salto al escalón más alto de la base azulgrana, sin contar con el equipo filial.

Esta semana se conocía la macha de Gabri García de la entidad azulgrana para aceptar una oferta de un equipo profesional de la Primera División de Suiza, el FC Sion, que está más cerca de la zona de descenso que de la que da acceso a competición europea. Por este motivo, García Pimienta asciende y se hará cargo del juvenil A.

Este miércoles dirigirá su primera sesión de entrenamiento Este mismo miércoles dirigirá su primera sesión de entrenamiento junto a Albert Jorquera, que será su mano derecha en el banquillo. Tras más de quince años dirigiendo equipos de la base, García Pimienta debutará con el Juvenil A el próximo sábado en el campo del San Francisco de Mallorca, y la próxima semana también tendrá la oportunidad de hacerlo en la UEFA Youth League contra el Olympiakos griego.

No obstante, aún no se conoce quién será el encargado de sustituir a Pimienta en el banquillo del Juvenil B, algo que no se dilatará en el tiempo más allá de esta semana. Francesc coge al primer equipo juvenil situado en la segunda plaza del grupo 3 de la División de Honor Juvenil con diecinueve puntos, a solo uno del líder, tras cinco victorias y cuatro empates. Mejor es el bagaje en Europa, donde los azulgranas son líderes indiscutibles con nueve puntos tras haber disputado tres partidos y sin haber encajado ningún gol aún. Mientras tanto el juvenil B sí que es líder del grupo 7 de la liga nacional juvenil con 22 puntos tras nueve encuentros disputados.