Se cumplen tres años del debut de Luis Suárez

Google Plus

Luis Suárez celebra uno de sus goles | Foto: Juan Ign. Lechuga

Tras muchas semanas de espera por la sanción de la FIFA –debido al incidente con Chiellini en la fase de grupos del Mundial de Brasil de 2014-, Luis Suárez tuvo que esperar hasta finales de octubre para ponerse por primera vez la camiseta del Barça. El partido no podía ser más trascendente. El primer clásico de la temporada ante el Real Madrid en el coliseo blanco.

Aunque el resultado no fue bueno, derrota por 3-1, el uruguayo fue titular y le dio la asistencia a Neymar para abrir el marcador. Con el paso de los partidos, Suárez no acaba de encontrarse en forma, pero desde su primer gol ante el APOEL en Champions casi un mes después de su debut, no ha parado de hacer tantos con el FC Barcelona.

124 goles con la camiseta del Barça 158 partidos después el jugador azulgrana ha anotado 124 goles, una media de 0’78 por partido. No solo en cantidad y números han sido importantes las dianas de Suárez. Muchos han sido en momentos clave. Su primer gol en un clásico en abril de 2015 para darle media liga al Barça de Luis Enrique, el segundo gol de la final de Berlín ante el Juventus, su exhibición en el Parque de los Príncipes ante el PSG en cuartos de final de esa misma temporada, su doblete en el Bernabéu para el 0-4 colosal de los azulgranas, o el gol que inicio el camino de la remontada ante el PSG de la pasada campaña.

Muchos momentos, muchos goles, muy complicado poder elegir uno o acordarse de todos. Después de tres años con la camiseta del Barça, el delantero de Uruguay no vive su mejor momento de cara a portería, pero pese a ello sigue dejando goles clave como el que anotó en el Metropolitano para darle un más que merecido punto a su equipo. Los ochenta millones pagados en su día parecen bien amortizados para lo que el atacante blaugrana ha demostrado durante estos tres años y lo que aún le queda por delante, seguir haciendo historia con el club de sus amores.