Jesús Alfaro y José Antonio Martínez: "Será un partido emotivo"

José Antonio Martínez en el centro de la imagen en el FC Barcelona B-Tenerife. Foto: Noelia Déniz VAVEL

El Sevilla Atlético es el próximo rival del FC Barcelona B en la Liga 123. El conjunto azulgrana se enfrenta al último clasificado de la Segunda División del fútbol español. A priori puede parecer un partido plácido para los culés pero no vale relajarse, Gerard López lo sabe y el filial barcelonista saldrá a por los tres puntos en casa.

Jesús Alfaro en la victoria frente al Lorca (1-0) en el Mini Estadi. Foto: Noelia Déniz VAVEL

Precisamente del conjunto hispalense vienen dos jugadores que actualmente militan en las filas del Barça B.

"Va a ser especial, es donde crecí y me formé. He dejado buenos amigos" Jesús Alfaro, delantero y uno de los capitanes del equipo, estuvo en el Sevilla Atlético entre los años 2009-2012. Al jugador le han preguntado sus sensaciones antes del partido frente a uno de sus ex equipos, a lo que el jugador ha respondido: "Va a ser un partido especial porque pasé cinco años muy buenos y además es donde crecí y me formé. Además, hice buenos amigos cuando estuve ahí".

"No he hablado con ellos y quiero evitar hacerlo hasta el domingo. Después del partido hablaremos lo que quieran", ha dicho Alfaro con tono amistoso.

"Ojalá les vaya bien pero no esta semana" Analizando el rendimiento del Sevilla Atlético hasta la fecha, el delantero del filial azulgrana ha analizado: "Peor no lo pueden hacer, no han ganado aun pero tienen mucho margen de mejora. El equipo es joven, competitivo. Ha perdido gente importante pero mantiene la base y espero que los resultados les acompañen aunque no esta semana", ha finalizado diciendo el '7'.

José Antonio Martínez (camiseta azul) fue suplente frente al Lorca. Foto: Noelia Déniz VAVEL

Por su parte, José Antonio Martínez se incorporó al Barça B la temporada 2016-2017 después de dos años y medio en el Sevilla Atlético. El central gustó por su altura y corpulencia. Preguntado también por el partido el defensa andaluz ha dicho: "Yo también estuve en el Sevilla Atlético durante dos temporadas y media. Los recuerdos son inolvidables, como el ascenso del último año a segunda división".