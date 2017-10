Previa Athletic Club - FC Barcelona: San Mamés, un cementerio para los equipos de Valverde

Google Plus

Los azulgranas celebrando el gol polémico de Deulofeu ante el Málaga | Ernesto Aradilla, VAVEL

El FC Barcelona ha conseguido domar en las últimas temporadas a los leones en San Mamés. El último zarpazo liguero del Athletic a los culés fue en la 13/14 pero las estadísticas y las sensaciones actuales presagian un desenlace negativo para los vascos.

Los azulgranas se presentan en Bilbao con el objetivo de ganar para mantener el liderato y alargar la racha de imbatibilidad. Este Barça de Valverde lo tiene todo: es el equipo más goleador, el que encaja menos tantos y entre sus filas cuenta con el Pichichi, Leo Messi, y el Zamora, Marc-André Ter Stegen. Sin embargo, ningún equipo dirigido por el Txingurri ha sumado puntos en San Mamés.

Ningún equipo dirigido por Ernesto Valverde ha sumado puntos en San Mamés

Al otro lado, un Athletic que ha perdido el norte tras la marcha del cacereño. José Ángel Ziganda está lejos de los números que dejó Valverde antes de partir hacia Cataluña. Los leones están en media tabla a cinco puntos de Europa League y del descenso, una zona tibia e inusual para un equipo con la ambición y el carácter de los vizcaínos.

Invictos ante las dudas

Los números avalan el proyecto de Ernesto Valverde y auguran el triunfo culé en San Mamés pero son demasiado fríos para reflejar la realidad barcelonista. Tras la Supercopa de España fatídica frente al Real Madrid, el peor resultado de los azulgranas ha sido un empate, pero las dudas en el juego que Luis Enrique dejó en herencia todavía persisten.

La primera parte ante el Atlético de Madrid y la sosa actuación frente al Málaga han reflejado la excesiva -y bendita- preponderancia de Messi en el juego culé, el desconcierto de Luis Suárez con el nuevo sistema y la seguridad de Ter Stegen, que está justificando la apuesta que el club hizo por él un año atrás. No obstante, tras las rotaciones en Copa del Rey, los azulgranas llegan descansados a La Catedral y con un Gerard Deulofeu que suma minutos y goles como tercera punta del tridente.

El Chory Castro, Cecchini y Baysse siguiendo la estela de Messi | Noelia Déniz, VAVEL

"Es un partido bastante emotivo para mí. No hablaré de la estadística porque no me ha ido bien. El Athletic es un equipo tremendamente fuerte en casa", declaró Valverde tras la victoria ante el Real Murcia. Los datos del Txingurri con el Barça se contraponen a su racha personal contra su exequipo. El cacereño cuenta por derrotas sus visitas a San Mamés en Liga con el Espanyol, el Villarreal y el Valencia.

Resultados de Valverde en San Mamés como visitante 10/03/2013 (Liga) Athletic Club 1 - 0 Valencia 20/09/2009 (Liga) Athletic Club 3 - 2 Villarreal 15/04/2007 (Liga) Athletic Club 2 - 1 Espanyol 06/04/2008 (Liga) Athletic Club 1 - 0 Espanyol 09/01/2008 (Copa) Athletic Club 1 - 1 Espanyol

La camada de Ziganda sigue sin rugir

El arranque del nuevo proyecto del Athletic liderado por el Cuco Ziganda ha defraudado a la parroquia de La Catedral. Los leones no rugen en ninguna competición: undécimos en Liga, momentáneamente eliminados de la Europa League e incapaces de ganar en Copa del Rey a un Segunda B, el Formentera. Una dinámica resumida en dos resultados sintomáticos como el empate en casa ante un Getafe recién ascendido y la derrota frente a un Las Palmas decadente.

El único resquicio de esperanza para los vascos es la nueva camada de cachorros. Kepa Arrizabalaga, Unai Núñez, Mikel Vesga e Iñigo Córdoba suman una edad media de 21 años y se han ganado un hueco en el once de Ziganda. Una juventud que ha apartado de la titularidad a jugadores consolidados como Iago Herrerín, Xabier Etxeita, Beñat Etxebarria y Markel Susaeta.

Aun así, la visita culé llega en un contexto de dudas y de bajas importantes -Iker Muniain, Yeray Álvarez, Óscar de Marcos y Mikel Balenziaga- que recrudecen la situación del Athletic.

Raúl García celebra un gol junto a sus compañeros | EFE

Precedentes: Athletic Club 74 - 111 FC Barcelona

El Athletic y el Barça junto al Real Madrid son los únicos equipos de la liga española que nunca han pisado la Segunda División. De esta manera, es comprensible que vascos y catalanes sumen, según la web ceroacero.es, 221 enfrentamientos: 74 cayeron del lado rojiblanco, 111 del azulgrana y 36 acabaron en empate.

Los culés han vencido en un 50% de los choques ante los vizcaínos, pero en San Mamés los leones se hacen fuertes. El Athletic ha ganado 54 de los 112 partidos disputados como local, el resto se reparten en 35 victorias culés y 23 empates.

Precedentes en el nuevo San Mamés 05/01/2017 (Copa) Athletic 2 - 1 Barcelona 28/08/2016 (Liga) Athletic 0 - 1 Barcelona 20/01/2016 (Copa) Athletic 1 - 2 Barcelona 23/08/2015 (Liga) Athletic 0 - 1 Barcelona 14/08/2015 (Supercopa) Athletic 4 - 0 Barcelona 08/02/2015 (Liga) Athletic 2 - 5 Barcelona 01/12/2013 (Liga) Athletic 1 - 0 Barcelona

Valverde: "Cuando entrenaba al Athletic había que hacerlo perfecto para superar al Barça"

Valverde, en rueda de prensa | Miguel López, VAVEL

Valverde ha atendido este viernes a las medios en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Athletic. Del rival del sábado ha destacado que "es un equipo con intensidad en el juego y hay que estar muy atentos a su presión". "El público aprieta mucho. El Athletic siempre está empujando", ha añadido.

El Txingurri que hasta ahora ha vivido los Athletic - Barça del lado vasco ha reconocido que estos encuentros "siempre han motivado al Athletic porque es un clásico en la Liga. Había que hacerlo perfecto para superar al Barça".

El técnico culé también ha valorado el bache de los leones: "Al Athletic siempre le cuesta arrancar porque participa en tres competiciones. Además, debe habituarse a los cambios y está teniendo lesiones de jugadores muy importantes".

Ziganda: "Espero hacer un partidazo y ganar. Antes de empezar no firmamos menos"

Ziganda, ante los medios | EFE

El entrenador del Athletic también ha comparecido ante la prensa y se ha mostrado ambicioso ante el encuentro del fin de semana: "Espero hacer un partidazo y ganar para darme por satisfecho. Antes de empezar no firmamos menos".

Pese al mal momento de los leones, a Ziganda le motiva más "jugar después de tres partidos bastante flojos". De hecho, cree que es "una oportunidad para encontrar un camino a seguir".

Árbitro: Juan Martínez Munuera

Juan Martínez Munuera, 35 años, dirigirá el encuentro entre vascos y catalanes en su quinto año como colegiado de Primera División. El árbitro del Comité Territorial Valenciano pitó en diciembre de 2013 el primer Athletic - Barça en el nuevo San Mamés, un encuentro que ganaron los locales por 1-0 gracias al gol de Muniain.

Aquella fue la temporada de su debut en la Liga, desde entonces ha arbitrado 13 veces al Athletic -seis victorias, un empate y seis derrotas- y al FC Barcelona -10 victorias, un empate y dos derrotas-.

Martínez Munuera, árbitro internacional desde 2015, ha pitado esta temporada cuatro partidos de Liga Santander habiendo mostrado 25 tarjetas amarillas y una roja por doble amonestación.

Convocatorias

FC Barcelona: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, S. Roberto, André Gomes, Umtiti, O. Busquets y David Costas.

Los lesionados son Thomas Vermaelen, Andrés Iniesta, Aleix Vidal, Rafinha Alcántara, Arda Turan y Ousmane Dembélé.

Athletic Club: Arrizabalaga, Bóveda, Saborit, Laporte, San José, Beñat, Iturraspe, Williams, Iago Herrerín, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Mikel Rico, Sabin Merino, Aduriz, Vesga, Raúl García, Aketxe, Córdoba, Núñez.

Las bajas son Yeray Álvarez, Mikel Balenziaga, Óscar de Marcos, e Iker Muniain.

Posibles onces