Iniesta, Mascherano y Vermaelen no se entrenan antes de visitar San Mamés

Google Plus

Fotografía: Miguel López Mallach (VAVEL.com)

A Ernesto Valverde se le juntaron las malas noticias en el entrenamiento previo al encuentro liguero en Bilbao ante el Athletic, y es que en la última sesión antes de viajar no pudo contar con Andrés Iniesta, Javier Mascherano y Vermaelen, por lo que parece que no podrán viajar a tierras vascas. La sesión ha transcurrido sin ningún tipo de problemas, justo después de la rueda de prensa de Ernesto Valverde, y ha sido abierto a la prensa gráfica durante los primeros 15 minutos, como de costumbre.

El argentino fue titular ante el Real Murcia en la Nueva Condomina y pocas horas después entró en un proceso febril que ha hecho que no pudiera ejercitarse hoy. El belga arrastra molestias en la cadera y parece casi imposible que entre en la lista de jugadores para viajar a Bilbao.

Iniesta, con molestias en el muslo izquierdo

En el caso de Andrés Iniesta no había un parte médico confirmado pero finalmente se habló de unas posibles molestias en el muslo izquierdo, por lo que seguramente no se arriesgue con el manchego. Salvo sorpresa no viajará con el Club a San Mamés pese a solo haberse perdido el primer partido de competición doméstica ante el Real Betis y realizar unos buenos minutos en los partidos disputados.

Por último, una de las novedades fue la presencia del portero del filial Jokin Ezkieta que completó la lista de jugadores en el entrenamiento de hoy. Se espera que Jordi Alba reciba el alta médica en las próximas horas pero seguramente no pueda jugar ante el Athletic. La expedición azulgrana saldrá a tierras vascas el sábado por la mañana y por la noche ya jugará en la Catedral para enfrentarse al Athletic Club en una nueva jornada de la Liga Santander. La vuelta está programada justo después del partido.

Convocatoria

Ter Stegen, Cillessen, Digne, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Luis Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Alcácer, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti, Oriol Busquets y Costas.