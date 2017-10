En busca de la posesión del balón

El Barça buscará traerse la victoria de San Mamés | Foto VAVEL: Noelia Déniz

La consigna es clara y no tiene vuelta de hoja. Quien tenga la posesión del balón tiene todas las claves para poder llevarse el partido. Tanto Barça como Athletic no están acostumbrados a no tener la posesión y lo último que quieren es entregársela directamente al rival. Por lógica y por conveniencia el Barça saldrá victorioso en cuanto a la posesión se refiere. Ziganda estará en frente tratando de poblar el medio del campo con dos alas muy rápidas que le sirvan balones tanto a Aduriz como a Raúl García.

Iniesta no estará en el partido ya que no ha entrado en la lista de convocados. Frente a esto se abren tres variantes. Con Busquets y Rakitic como aparentemente fijos se barajan tres opciones. Una de ellas, la de jugador por jugador, al más puro estilo NBA, sería que jugase Denis Suárez. El gallego ha demostrado que ha dado un paso más y que puede echarse el equipo a las espaldas cuando lo necesiten. En su contra tiene que será un partido técnico y físico donde quizá no se precise tanto de la elástica de Denis. En segundo lugar aparece la opción de Sergi Roberto. Con Semedo jugando en el lateral derecho, el canterano puede ocupar la posición de Iniesta debido a su polivalencia. Rápido y desequilibrante pero a la vez serio en labores defensivas. Como última opción pero no por ello menos probable se alza la figura de Paulinho. El brasileño de moda ha demostrado con creces su potencia y sus llegadas a área rival. Puede ser un perfil muy a tener en cuenta para este partido.

Con Leo rompiendo entre líneas, Deulofeu en estado de gracia, y Suárez buscando el gol, el medio de campo se prevé como un arma letal para ganar el encuentro. Al buen nivel que tienen los de arriba le tienen que acompañar el resto del equipo. Está claro que ambos conjuntos querrá tener el balón y, quien no lo consiga, sufrirá. Ni a Valverde ni a Ziganda les gusta defender detrás de la pelota y no tener la posesión. Lucha de titanes en San Mamés ya que quien tenga la posesión, tendrá mucho hecho de cara a la obtención del partido.