Ernesto Valverde: “Para ganar hay que sufrir. La ley de San Mamés es lo que dice”

Ernesto Valverde en el Camp Nou. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Teñida como visita especial tras su regreso al feudo que un día albergó sus sueños, Ernesto Valverde comparecía en rueda de prensa después del efectivo resultado cosechado sobre el nuevo San Mamés (0-2). "Me he sentido más extraño de lo que pensaba. He estado acostumbrado a ver los Athletic-Barça desde el otro lado, pero, evidentemente, me he alegrado de la victoria que hemos conseguido aquí", ha declarado el míster sobre su regreso al estadio bilbaíno. La magia aportada por Leo Messi, autor del primer gol, y Paulinho, cerrando el luminoso en el descuento, rubrican tres puntos de oro hacia la Ciudad Condal para cerciorar el liderato de la Liga con la etiqueta de invictos. “Es importante ganar en partidos complicados. El Athletic nos ha puesto en muchas complicaciones, ha subido la intensidad y el balón estaba más cerca de nuestra área que no de la de ellos. Pero hemos demostrado que tenemos unos buenos números a nivel defensivo”, ha declarado el Txingurri, añadiendo que “aquí para ganar hay que sufrir. La ley de San Mamés es lo que dice”.

El encuentro se ha dividido con dos partes distintas dónde el FC Barcelona arrancó con una primera mitad con aires más ofensivos y peligrosos. Sin embargo, en la segunda los azulgranas se dedicaron a aguantar las embestidas de unos leones hambrientos de triunfo. “El listón en el Barça está muy alto y todo el mundo quiere ganar haciendo grandes goles como el de la primera jugada” añadiendo que “el Athletic ha apretado mucho en el segundo tiempo. Tuvimos pérdidas en la salida y con el Athletic siempre rondando el área, hay ocasiones. Nos ha faltado un poco más de ritmo”. Sin embargo, el comandante azulgrana no duda en reconocer que: “Hemos sido muy solidarios y conseguir esta victoria le doy mucho valor para seguir progresando".

De nuevo, rendido a los pies del argentino, el cacereño sólo tuvo palabras de elogio para el ‘10’ azulgrana, autor del primer tanto y decisivo en el segundo. "Messi es increíble, te desequilibra en cualquier momento un partido y en el gol ha hecho una jugada espectacular. Tenemos la suerte de tener al mejor jugador del mundo con nosotros", ha sentenciado Valverde.