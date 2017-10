Sergio Busquets: “Hemos sabido sufrir para ganar en un campo muy complicado”

Google Plus

Busquets contra el Málaga | Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Pese a que los azulgranas sufrieron en el segundo tiempo, Busquets quiso destacar la buena primera parte del equipo y el buen hacer de los suyos. “Ha costado muchísimo, sobre todo en la segunda parte. En la primera hemos sido mejores e incluso hemos podido aumentar el 0-1 que teníamos, pero en la segunda sí que es cierto que ellos han salido mejor, han arriesgado más, prácticamente han jugado hombre a hombre, y eso ha ayudado a que nosotros no estuviéramos muy precisos, a que tuvieran ocasiones para empatar, pero hemos sabido sufrir y en una contra ha venido el 0-2 que nos deja con un arranque espectacular. Ganar aquí en un campo que no es nada fácil aunque ellos no estén en la mejor dinámica, pero ellos siempre son un equipo peligroso con muy buenos jugadores y aquí la afición aprieta mucho”.

Ellos han arriesgado en la segunda parte y era un cara o cruz Acerca de la segunda mitad, alabó la presión del rival y su forma de arriesgar. “Ellos han arriesgado más, han hecho mano a mano y es cara o cruz, si a la presión que hacen la roban tienen opciones de hacer un buen ataque, si no la roban y pasamos línea, se nos queda prácticamente hombre a hombre e incluso con superioridad en los ataques, que con Leo y Luis nos hace más peligrosos. Ellos se la tenían que jugar porque iban perdiendo y ha sido así”.

También tuvo palabras de agradecimiento para la gran actuación del meta alemán Marc-André Ter Stegen. “La verdad que está a un grandísimo nivel, gran parte de la victoria es suya porque ha sido providencial en todo el partido y sobre todo en esos momentos en los que el resultado era de empate o de 0-1, lo que nos dejaría con poca capacidad de reacción”.