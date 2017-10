El Barça 'choca' contra los palos

Google Plus

Leo Messi es el jugador del Barça que más veces ha dado al palo. Foto: Alex Gallardo VAVEL

El Barça de Ernesto Valverde logró ayer una importante y laboriosa victoria frente al Athletic Club de Ziganda, que fue un auténtico escollo para los culés. En un partido discreto por parte de los dos conjuntos, la estadística dejó una curiosa y divertida anécdota para recordar, y es que los azulgrana son el equipo que más veces ha estrellado el balón a la madera con un total de 13 ocasiones en 16 partidos entre todas las competiciones.

Messi, "El mejor"

Leo Messi es el futbolista que mas remates a la madera ha realizado en el FC Barcelona. El argentino ha anotado 16 goles en la presente temporada, pero es curioso saber que si el '10' hubiera convertido todas las ocasiones que envió al poste, actualmente Leo estaría con 26 tantos.

Messi frente a Dybala y Matuidi en la Champions League. Foto: Alex Gallardo VAVEL

Los palos de Leo Messi se reparten de la siguiente manera: en la Liga Santander uno contra el Real Madrid, tres ante el Real Betis, uno frente al Deportivo Alavés, uno al Getafe, dos en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid y, por último otro ayer en San Mamés. Además de uno en Champions contra la Juventus de Turín.

Leo Messi ha estrellado 10 balones en la madera esta temporada. La lógica invita a pensar que tantos fallos del delantero azulgrana vienen de la infinidad de ocasiones de las que dispone. Además, el balón al palo no siempre es síntoma de efectividad sino también de mala suerte. Por todos es conocido que el astro argentino opta en la mayoría de las jugadas por ajustarlas para que no estén al alcance del portero rival y eso siempre conlleva un plus de riesgo.

Suárez y Paulinho se reparten el resto

Luis Suárez no ha comenzado bien la temporada. El 'killer' uruguayo ha acostumbrado al Camp Nou a sus característicos goles y ante la escasez de los mismos, 3 en 12 partidos de liga, la afición culé reclama la versión de, mínimo, 25 tantos por temporada de "Lucho".

En tres ocasiones le ha dado Suárez al poste este año. Al mal inicio del '9' hay que añadir que tres de los 13 postes del Barça los ha protagonizado él. Además, los tres fueron ante el eterno rival, el Real Madrid, en la Supercopa de España. En Barcelona se espera la mejor cara de Suárez en los próximos encuentros. Los aficionados reclaman más gol a su delantero centro, que está trabajando al 100% para volver a contentar a 'su' gente.

Luis Suárez en el encuentro frente al Málaga. Foto: Noelia Déniz VAVEL

Otro caso bien diferenciado es el de Paulinho. El brasileño llegó señalado al Camp Nou. Sin embargo, en estos primeros meses de competición el jugador se ha ganado el cariño de una de las aficiones más exigentes del mundo. Con sus goles salvadores, su nombre ya se corea en la Ciudad Condal.

Paulinho se ha encontrado con el palo en 2 ocasiones. En menor medida que sus compañeros, Paulinho también es protagonista de esta estadística. Sus dos palos lo ponen como tercer y último clasificado de este 'top'. Frente a Olympiacos y Athletic Club el mediocentro se encontró con la madera que le impidió agrandar su cifra goleadora.