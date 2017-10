David Costas: "No hemos sido capaces de remontar"

David Costas se ha convertido en uno de los mejores centrales del B. Foto: Noelia Déniz VAVEL

El FC Barcelona B dejó escapar dos puntos que podría haber conseguido si no se hubiera relajado tras el gol tempranero de Carles Aleñá. El propio centrocampista de Mataró dio su opinión tras el partido y, en términos generales, se pudo ver a un Aleñá decepcionado por el empate. Tras él, salió a hablar con los periodistas David Costas, el central cedido por el Celta de Vigo, al que se le pudo ver también decaído por la igualada frente al Sevilla Atlético.

David Costas en el partido de hoy frente al Sevilla Atlético. Foto: Noelia Déniz VAVEL

"Estamos tristes por el resultado, está claro que queríamos llevarnos los tres puntos. Se nos pone de cara el partido, podíamos conseguir la victoria en casa pero por mala suerte nos pitan un penalti en contra y a partir de ahí se nos va el partido. Ahora toca pensar en el miércoles, que tenemos un encuentro complicado en Tarragona", dijo Costas sobre el choque contra el Sevilla Atlético.

El partido en sí fue muy intenso. Los jugadores andaluces fueron de menos a más y acabaron por cometer muchas faltas sobre los culés, mostrando una intensidad desmesurada hacia el final de los 90 minutos. El árbitro, por su parte, no pitaba numerosas acciones en contra de los azulgrana y eso caldeó de manera considerable el ambiente en el Miniestadi, que silbó notablemente la actuación del colegiado.

"No me meto con los árbitros. No hemos podido remontar" "No me meto en tema árbitros. Cada uno tiene su trabajo y lo hace como buenamente puede. Nosotros estábamos cansados de como se iba desarrollando el partido. Al final lo que cuenta es que no fuimos capaces de remontar el resultado adverso", añadió el ex del Celta.

Preguntado también sobre el viaje que realizó con el primer equipo, el '21' respondió: "Ha sido una experiencia muy buena. Estoy muy contento y agradecido a Valverde por haberme dado la oportunidad de convivir con esos jugadores. También estoy muy contento por llegar aquí y ayudar a mi equipo, que es el Barça B".