Gerard: "Merecimos ganar el partido"

Gerard López en rueda de prensa | Foto: Noelia Déniz

Los de Gerard López a pesar de dominar el encuentro no lograron 'matar' el encuentro y amarrar los tres puntos, el entrenador no dio mayor importancia al juego de su equipo, pero aseguró que faltaba trabajo por hacer para evitar este tipo de situaciones.

Sin prisa pero sin pausas

Gerard López se lamentó de no poder sumar los tres puntos, no obstante, el granollense sacó conclusiones positivas del encuentro: "Estos partidos se han de competir, se han de jugar y en esta categoría es difícil ganar, si que es cierto que se nos pone muy bien al principio con unos buenos primeros minutos de juego, la primera mitad sobretodo, la primera media hora con la sensación de que éramos mejores. El gol nos ha dado esta confianza, hemos perdido un poco el control al final de la primera parte y al iniciar la segunda. Ya nos pasó en Pamplona nos marcan rápido y nos descoloca un poco, junto con la serie de faltas cortando transiciones; que es una de las armas que tenemos cuando coge la pelota Carles o Vitinho en esta zona intermedia. Nos ha faltado un poco de calma con la pelota en campo contrario, todo y así hemos propuesto más gol que ellos que en la segunda mitad y tampoco han tenido llegadas, creo que merecíamos la victoria pero al final estos dos puntos que dejas de ganar son importantes contra un equipo que sabíamos que venía necesitado y la noticia positiva de la tercera semana connsecutiva que seguimos sumando pero con este punto de rabia de pensar que no hemos conseguido la victoria".

No fue falta de trabajo el no poder sumar los tres puntos, el entrenador azulgrana siue muy satisfecho con la labor del equipo en esta nueva andadura por Segunda División y valora positivamente la actitud y compromiso de todo el equipo: "Felicitar a los jugadores por el esfuerzo en una semana donde jugadores como: Arnáiz, Carles, Cucu que habían ido al partido de Copa o a Costas y Busi que venían de Bilbao con el primer equipo; al final hay que traer lo positivo de hoy y recuperarse, para el partido que recuperamos de este miércoles en Tarragona y con mensaje positivo de cara a los jugadores".

Cerca de lo deseado

A pesar de cuajar un buen partido, Gerard López localizó las las pequeñas carencias del equipo para acabar de pulir la gran plantilla que quiere. El míster, convencido de ello dio las claves para no repetir tropiezos como contra el Sevilla Atlético: "Nos ha faltado un punto de tranquilidad y calma en campo contrario, más posesión y mirar al otro lado del campo para generar superioridad. Estábamos con un punto demasiado de ansiedad, de querer llegar rápido, hay que madurar más las jugadas. Excepto eso, el equipo defensivamente ha estado bien, lástima la jugada de Sergi que le ganan la espalda, fruto de la falta de ritmo y de lo que te da los minutos de juego; pero en general un buen partido", aseguró el entrenador azulgrana.

En la comparativa de ambos equipos, Gerard López tenía clara que futbol propuso cada equipo: "Nos generaron pocas ocasiones y nosotros teníamos la sensación que proponíamos más posesión con más sensación de fútbol, cuesta matar estos partidos, ya son unos cuantos que te vas al descanso con victoria y te acaban empatando o no acabas consiguiendo los tres puntos y es algo que se ha de mejorar. La falta de experiencia y adaptación a la categoría; pero estamos sumando, estamos en zona media y todavía nos falta el partido de Tarragona y se basa en eso, se trata del semana a semana sea cual sea el rival jugar a nuestro nivel", afirmó el granollense.

El esperado regreso

Sergi Palencia volvió a la titularidad tras estar todo el tramo inicial de Liga en el dique seco. El entrenador celebró su regreso y ensalzó su figura en el vestuariio dentro y fuera del terreno de juego: "Lo hemos echado de menos, el equipo sabe que él es un referente en esa posición, hemos ido probando en esa posición con Rodri, Morer o Costas, hoy era el día para Sergi, ya llevaba 7-8 días entrenando con nosotros, pero aún no está al 100% le falta ritmo y confianza para superar esa lesión y es un jugador que se ha de encontrar fino para estar a tope, lástima de esa jugada que el reconoce que se le adelanta, pero ganamos todos y perdemos todos, hay que darle continuidad durante la semana y y ojalá pueda enganchar estos 2-3 partidos para tener a Sergi al 100%", expresó Gerard.

Rotaciones necesarias

Con el calendario cargado de partidos, el FC Barcelona vuelve a enfrentarse a tres partidos en apenas una semana. Gerard López consciente de la carga de trabajo y minutos en los jugadores más habituales valora hacer rotaciones en este tramo: "Valoraremos mañana las rotaciones, tenemos que ver. Martínez tenía sobrecarga en el gemelo y tenía la sensación de que iba muy al límite a nivel muscular y ha pedido el cambio. Luego el 'Choco' con un golpe que le ha girado un poco la rodilla, esperemos que no sean algo importante y los tengamos listos lo antes posible, también hay jugadores que marchan a Grecia este martes y cuando tengamos todas las noticias valoraremos las bajas para Tarragona. Hay jugadores que llevan muchos minutos y veremos que jugadores necesitan descanso, el Nástic tiene bajas también", sopeso el entrenador azulgrana.

Por desgracia, el árbitro de la contienda, no tuvo su mejor actuación en el Miniestadi. El míster azulgrana lamentó dicha actuación pidiendo protección a los colegiados en partidos donde el juego rudo del rival pasa factura a nivel futbolístico y en materia de resultados: "Me da la sensación que un equipo se dedica más a proponer y el otro cortando y yendo a la falta fácil, el árbitro es el que te ha de proteger y tengo la sensación, como creo que hemos tenido todos, de que se va repitiendo falta tras falta como has dicho, como estos encontronazos con Arnáiz y Aleñá que se encaran, te desquicias y dejas de pensar en lo que debes; y ellos tampoco se perjudican en exceso porque si no es un jugador es otro y se van continuando las faltas. Ha habido alguna acción de segunda amarilla incluso, pero bueno, no creo que haya sido un arbitraje que haya controlado bien el tema de las tarjetas y más en un partido con dos equipos con propuestas tan diferentes donde el otro equipo acumula muchas mas faltas pero nos vamos con las mismas tarjetas, pero bueno no es habitual que tengas árbitros que van contigo, hay que centrar a los jugadores y que se centren en jugar", reclamó Gerard.