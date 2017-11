Google Plus

El debate: ¿cómo debería Valverde manejar la falta de gol de Suárez?

Es evidente que Luis Suárez está teniendo dificultades para ver puerta esta temporada. Lo intenta, pero no le sale, y eso frustra al pasional delantero uruguayo. En lo que va de curso, el charrúa ha marcado tres goles en 1.162 minutos, todos ellos en Liga, pues de momento no ha perforado las redes europeas en Champions League, como tampoco lo hizo en los dos partidos de Supercopa de España a comienzos de campaña.

Ernesto Valverde debe decidir qué hacer con su delantero estrella. ¿Sentarle en el banquillo y darle la titularidad a Alcácer? ¿Cambiar de esquema para que le lleguen más balones al charrúa? ¿O seguir mostrándole plena confianza para reforzar una moral que sin duda debe estar tocada?

La paciencia es la madre de la ciencia (Jordi Valle Simó / @jordivs24)

El inicio de temporada de Luis Suárez con el FC Barcelona no ha sido para nada el mejor, los números así lo ratifican. Pero siempre ha sido un depredador, un goleador nato, y es por eso que, aunque no esté en su mejor momento, hay que tener paciencia con él. Ernesto Valverde siempre ha dicho ante la prensa que hay que tener paciencia, que ya llegarán sus goles y ya volverá a ser el de siempre, y debe llevar el mismo chip, pero con un pequeño cambio.

Ese pequeño cambio va destinado hacia los nervios del uruguayo. Y es que mucho de sus fallos han sido producidos por los nervios y la desesperación al ver que no marca goles, y eso es algo que Ernesto y sus ayudantes tienen que quitarle rápido de la cabeza, pues gran parte de culpa de sus errores son fruto de la inquietud que tiene por marcar, y como bien dice el dicho, la paciencia es la madre de la ciencia.

Luis Suárez vive los últimos partidos en estado total de nervios y el partido de los azulgrana en el Giorgios Karaiskakis de Atenas lo acabó de confirmar, ya que cada vez que falla hace algún gesto que describe a la perfección el cómo está en ese momento. Y eso, hay que cortarlo de raíz, porque sino el problema puede engordar y no haber solución.

Precisamente el concepto ‘solución’ es lo que describía a la perfección a Luis. En muchas ocasiones siempre la ha sido para dar la victoria a los de la Ciudad Condal, pero ahora, más bien, se está convirtiendo en un problema, el concepto que jamás quiere escuchar Ernesto Valverde.

"Un centímetro, dos o tres; pero el balón….o los nervios, no quieren entrar"

"La versión de Luis me gusta, el gol depende de un centímetro a la derecha o la izquierda", esto dijo el ‘Txingurri’ al finalizar el choque en Atenas. Y es que siguiendo la base de la paciencia, es una gran manera de tranquilizar a todos -incluyendo al jugador- y que todo tenga un buen final, o, como mínimo, decente. Si Ernesto logra llevar el tempo de los sucesos, que seguramente así sea, Luis Suárez volverá a ser el de antes. Pero para controlarlo todo a las mil maravillas hay cosas -los nervios- que hay que cortarlas, porque sino la racha de tres goles en dos meses puede aumentar dramáticamente, lo que haría crear más nervios pero no solo en el jugador, sino también en la afición.

Todos los delanteros del fútbol actual viven del gol, pero Luis Suárez puede estar muy tranquilo. Porque la gente solo se fija en eso, pero Ernesto, y los que saben, van más allá. El uruguayo, aunque no meta goles (actualmente), siempre produce para bien a su equipo, y es que muchos detalles que tiene, aunque no sean goles, dan victorias, y es en eso es lo que tiene que pensar Luis, en lo que aporta, no en lo que deja de aportar últimamente.

El aspecto psicológico es vital en este proceso. Todos los jugadores del mundo -incluidos Messi y Cristiano- han tenido baches, ¿y los han superado? Pues claro. A base de entrenamiento y paciencia todo se consigue, más pronto o más tarde, pero los frutos llegan. Si Luis sigue las pautas de Ernesto, que lógicamente así será, puede estar muy, pero que muy tranquilo.

Como diría Thomas Edison: "Nuestra mayor debilidad es rendirse, la única manera de tener éxito es intentarlo siempre una vez más". Esa frase es la que tiene que tener en mente el uruguayo, y es que quien no lo intenta, no gana.

Confianza sí, banquillo no (Xavi Aparicio / @xaviapa13)

“Los delanteros viven del gol”. Esta afirmación se escucha frecuentemente entre los amantes del fútbol. A los hombres de ataque se les valora, por norma general, en función del número de tantos que suman al finalizar la temporada.

Luis Suárez es un hombre muy querido en ‘Can Barça’. El uruguayo inicia su tercera campaña en el Camp Nou y lo hace con un cierto paralelismo con su primer año. La diferencia palpable es que Lucho ha podido comenzar con normalidad a diferencia de entonces, cuando estuvo seis meses sin jugar por la sanción de la FIFA sobre el FC Barcelona. Entonces, el ex del Liverpool también escaseó de cara a gol en los primeros choques que disputó. No obstante, ese año terminó con 25 goles en su casillero.

El ‘9’ culé sólo ha visto puerta en seis ocasiones en la presente temporada. Un mal comienzo que se hace latente cuando intenta convertir sin éxito las ocasiones de las que dispone en los encuentros. La falta de confianza ha mermado a la estrella del conjunto barcelonista y en el vestuario es por todos sabido el mal momento de forma de su compañero. Suárez no es el killer al que la afición está acostumbrada.

La marcha de Neymar al PSG ha hecho mucho daño al charrúa. Con el brasileño en la banda, las defensas rivales tenían tres quebraderos de cabeza; Messi, Neymar y Suárez mientras que en la actualidad el argentino se ha atrasado para ocupado posiciones de organización del juego y para los equipos es más sencillo frenar el ataque barcelonista, ya que cubren a Leo y éste no puede nutrir a Suárez de asistencias para que las convierta en goles, por lo que éste navega solo en ataque.

"La clave para recuperar a Luis Suárez debe ser la confianza, no la relegación al banquillo"

Muchos han sido los que ya mandaban a Luis al banquillo. Sin embargo, Valverde debe tener cabeza porque está ante uno de los mejores delanteros que mejor define en todo el mundo y no siempre sentar al jugador es la mejor solución. La confianza tiene que primar como pilar básico para recuperar al ‘9’ y que rinda al nivel que todos esperan de él. Las dos claves para conseguirlo pasan por mejorar el centro del campo con el objetivo de liberar a Messi de su rol de organizador puro del juego para que pueda centrarse en marcar y asistir hacia Suárez. Todos saben que Messi es más peligroso cuanta más libertad tiene porque es la manera en la que se puede acercar a su rendimiento máximo. El Barça necesita de los pases mágicos del ‘10’ y del olfato goleador del uruguayo.

Otro factor clave es Ousmane Dembelé, que habrá que analizar su estado a la vuelta de la lesión. Con el francés jugando por la izquierda, el Barça dispone de más variables en ataque y se vuelve a conseguir el ‘efecto Neymar’, abriendo huecos en las zagas defensivas rivales. Del extremo es precisamente lo que se espera, que aporte el desborde y peligro necesarios por su banda para que Suárez juegue más liberado. En el equipo hay jugadores de ese perfil como Gerard Deulofeu. Sin embargo, el de Riudarenes, pese a haber demostrado un gran nivel, no soluciona la papeleta que se le plantea al ‘Txingurri’. El canterano ofrece otro tipo de variables en los partidos; desborde por banda para ponerla atrás y que entren rematadores de segunda línea.

Estas son los factores de los que Valverde dispone para ‘resucitar’ a Luis Suárez. En buena medida dependerá del ex del Athletic Club que el uruguayo vuelva a ser el delantero centro de mínimo 25 goles por temporada.