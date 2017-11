Fran Sánchez: "Un paso en falso lo pagaríamos muy caro"

Google Plus

Fran Sánchez dirigiendo un encuentro. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL.com

El calendario del Barça de las próximas dos semanas va a estar muy apretado: cinco partidos en tan solo quince días entre los que se encuentran compromisos nacionales e internacionales. Este fin de semana se van a ver las caras con el Sporting de Huelva Femenino.

El entrenador ya ha estudiado al rival. "Es un equipo que le gusta jugar muy directo en ataque", por lo que las chicas tendrán que estar bien posicionado en líneas defensivas. El rival viene de perder ante Atlético de Madrid y Levante mientras que las chicas azulgranas consiguieron "un punto muy valioso" ante el rival más directo, las colchoneras, en la Ciudad Deportiva Wanda, un estadio "complicadísimo". Fran Sánchez ha recalcado que "un paso en falso lo pagaríamos muy caro".

En relación al encuentro del pasado fin de semana, el técnico se ha mostrado con un "mal sabor de boca" ya que la segunda parte no fue como esperaron. El equipo, sin embargo, hizo una "gran actuación los últimos 15 minutos al aguantar el marcador de 1-1 jugando con diez futbolistas".

Mariona Caldentey ha sido la futbolista elegida para hablar con la prensa. Ha afirmado que el equipo "se encuentra en una buena dinámica" y recuerda que "no hay sitio para los errores" ni para dejarse puntos en estadios aparentemente de menos dificultad porque después "pasa factura". Los tres puntos ante el Sporting de Huelva valen lo mismo que los del Atlético de Madrid, por lo que no deben descuidar la Liga Iberdrola por los compromisos de la UEFA Women's Champions League. Las futbolistas y los miembros del staff tienen claro que la Liga está ahora mismo por encima de la Champions por proximidad de fecha y "no hay que olvidar ni una ni otra competición, sino saber compaginarlo". Sin embargo, la amplia plantilla con la que cuenta del Barça podrá dar descanso a aquellas futbolistas que lleven más minutos acumulados.