Messi se lleva el premio Memorial Aldo Rovira 2016/17

Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL.com)

El jugador del FC Barcelona, Leo Messi, recibió por quinta vez el premio Memorial Aldo Rovira que premia al mejor jugador del conjunto azulgrana de la pasada temporada. Dicho galardón lo otorga un jurado formado por diferentes directores y jefes de los medios de comunicación catalanes más importantes.

Quinta vez que Messi consigue el premio

Es un premio que se anunció hace cinco meses -en junio- pero no se había podido otorgar hasta el día de hoy por problemas con varias fechas. El argentino ha logrado llevarse dicho premio en las temporadas 09-10, 10-11, 12-13, 14-15 y 16-17, siendo el futbolista que más veces lo ha conseguido desde que se creó. Este premio se suma a la Bota de Oro que ya recibió después de sus 54 goles entre todas las competiciones oficiales la pasada temporada, siendo el máximo goleador del continente.

En el acto de entrega del premio ha estado Jordi Mestre (vicepresidente del FC Barcelona), Josep Lluís Rovira (exdirectivo del Club), sus tres nietos Claudia, Aldo y Lucas, y Josep Llaó (vicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol), entre muchas otras instituciones del fútbol catalán.

Dicho premio, en el que Messi es líder en el palmarés, fue creado en el año 2010 en memoria del hijo de Josep Lluís Rovira, exdirectivo del FC Barcelona, que falleció en un accidente de tráfico en el 2009. Los otros jugadores del conjunto azulgrana que han conseguido el premio son Javier Mascherano (13-14), Éric Abidal (11-12) y Luis Suárez (15-16).

El argentino, que no consiguió llevarse el 'The Best', optará al único premio posible que le queda, el Balón de Oro. Seguramente los acompañantes en dicho premio que organiza France Football serán Cristiano Ronaldo y Neymar, los mismos que en el premio organizado por la FIFA hace unas semanas y que se llevó el portugués.