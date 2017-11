Previa FC Barcelona - Sevilla FC: a dar un golpe sobre la mesa

El FC Barcelona y el Sevilla FC se vuelven a encontrar siete meses después de su último enfrentamiento, también en el Camp Nou. El balón echará a rodar a las 20:45 horas y el conjunto de Valverde tendrá que imponerse a la ambición hispalense.

Cuando ambos equipos coinciden sobre el verde, todo puede pasar. La relación entre Camp Nou, Barça y Sevilla es muy favorable a los culés. Concretamente, ya son 15 victorias consecutivas en su estadio contra el conjunto andaluz. Sin embargo, el Sevilla siempre complica el buen hacer del FC Barcelona con el balón.

Concentración y motivación, las claves

Tras dos partidos sin brillo, Valverde tiene el reto de dar en la tecla para que el equipo vuelva a alentar a un público que lleva una semana sin ver esa La magia debe volver y con ella el buen juego música tan característica. Con la vuelta de Iniesta a la convocatoria, y quizás a la alineación, la magia debe volver y con ella el buen juego. Y es que en el partido contra el Athletic lo mejor fue el resultado (2-0), mientras que contra el Olympiacos fue la insistencia ante un equipo encerrado. Así pues, este sábado llega el Sevilla y se presenta una oportunidad para que el Barça dé un golpe sobre la mesa.

Con actitud y concentración el bloque azulgrana es invencible. Lo lleva demostrando todo este inicio, donde no ha perdido un partido, y estas últimas temporadas. Dos características vitales y que solo con ellas el juego fluye por sí solo por las botas de las estrellas. En el recuerdo está el último enfrentamiento entre ambos equipos en el feudo culé. Treinta minutos letales. Messi y Suárez se aliaron contra la víctima favorita del argentino y perforaron las redes visitantes hasta tres veces en media hora de juego. A partir de ahí, el partido fue historia.

La confirmación de su renacer

El Sevilla llega al encuentro tras ganar por 2-1 tanto al Leganés en Liga como al Spartak de Moscú en Champions. Dos victorias por la mínima que reflejan el estado anímico de un equipo que empezó la competición como un tiro (cuatro victorias y un empate) y que, poco a poco, se fue deshinchando.

El Sevilla celebrando un gol ante el Spartak de Moscú en Champions | Foto: Fran Santiago - VAVEL

Las claves: dos victorias consecutivas y un entrenador que siempre complica al Barça

De la mano de Eduardo Berizzo han intentado sobreponerse a la sensible marcha de Sampaoli. El argentino era ese entrenador exigente que puso en aprietos al FC Barcelona en el primer partido de Liga entre ambos equipos la temporada pasada. El encuentro terminó por 1-2 en contra. Sin embargo, Vitolo avanzó en el marcador a los hispalenses y el Barça tuvo que remontar.

Ahora, con un equipo renovado, y con el exazulgrana Nolito como futbolista a destacar, llega al Camp Nou para romper esa racha de 15 derrotas. Actualmente, se sitúa quinto en la clasificación con 20 puntos, solo uno por debajo del Real Madrid, tercero en la tabla. Una victoria daría moral a un equipo que ha visto que rivales directos como Valencia, Atlético y Athletic Club les ha ganado.

El Barça, favorito

Los números hablan por sí solos. Desde la llegada de Unai Emery al banquillo sevillista en 2012, las visitas del equipo andaluz al Camp Nou se han contado por victorias azulgranas. De hecho, el Sevilla no gana desde diciembre de 2002, cuando un hat-trick del toledano Javier Casquero dejó en fuera de juego a un Barça liderado por Kluivert y Overmars, con Bonano en la portería, Puyol y Xavi de jóvenes promesas y entrenados por Van Gaal.

Sin embargo, la buena racha barcelonista no significa que hayan sido partidos fáciles. Portería a cero en los tres últimos enfrentamientos Aunque en los tres últimos duelos en Barcelona se haya conseguido dejar la portería a cero, no hay más que recordar los choques para ver la dificultad de cada victoria. El paradigma es la final de Copa del Rey de 2016, cuando el Barça jugó con uno menos hasta 54 minutos de ese intenso choque. El partido terminó con 2-0 gracias a dos espectaculares asistencias de Messi en la prórroga.

Leo Messi, el verdugo del Sevilla

Leo Messi tiene un idilio especial con el Sevilla FC. Y es que es el equipo al que el rosarino ha marcado más goles a lo largo de su carrera, concretamente 29 en 30 partidos, un espectacular ratio de 0,96 tantos por partido. El último encuentro en Messi: 29 goles en

30 partidos

contra el Sevilla el que quedó sin hacerlo fue justamente esa Final de Copa ya mencionada, en la que repartió las dos asistencias del encuentro. Y dada la trayectoria goleadora en la presente temporada del argentino, no se esperan otra cosa que goles por su parte.

El peligro este sábado para los hispalenses es doble. Y es que Leo Messi llega además como Pichichi de la competición y no tiene intención de relajarse. Menos aún sabiendo que se trata de su partido 600 con la zamarra culé y qué mejor que celebrándolo con goles y espectáculo. Por otra parte, el meta Marc André ter-Stegen llega también en un estado excepcional. Partido tras partido salva a su equipo de alguna y es el Zamora de la Liga regular con solo tres goles encajados.

Así pues, la dificultad del Sevilla será extrema. Teniendo un líder sólido como el FC Barcelona enfrente, El Sevilla FC, escaso de goles le será complicado ampliar esos once goles marcados en diez partidos. Y es que ningún jugador ha marcado más de dos goles esta temporada. Los extranjeros Ganso, Muriel y Ben Yedder son los goleadores en uno de los arranques menos efectivos de cara a puerta del Sevilla en los últimos años. La baja de Vitolo parece notarse mucho más en la zona de ataque que en el mediocentro. Tanto es así que ni el flamante fichaje proviniente del Manchester City, Nolito, está logrando sobresalir.

Valverde: "Lo que más me gusta del equipo es que somos solidarios"

El Txingurri Valverde atendió a los medios de comunicación antes del choque de este sábado. El preparador extremeño ha querido destacar la solidez defensiva. Y es que gracias a ello, y con Ter-Stegen como principal artífice, el equipo ha logrado puntos indispensables. "Lo que más me gusta del equipo es que somos solidarios. Defendemos y atacamos todos", ha manifestado. Sin embargo, también es consciente de los errores: "Es verdad que ha habido partidos que se nos han puesto las cosas difíciles y que no hemos estado bien, pero el equipo ha intentado ir arriba. Esto lo sabemos y lo mejoraremos".

Ernesto Valverde ha querido destacar la solidez defensiva del FC Barcelona | Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

Por otro lado el técnico del FC Barcelona ha querido destacar la importancia de esta victoria. Pese a que todos los partidos son importantes y valen lo mismo, Valverde cree que el “valor” de esta victoria es mayor a los anteriores. Después de este partido, el bloque azulgrana estará 14 días sin actividad liguera. Valverde también ha tenido palabras para "Berizzo es un entrenador que no tiene miedo a ganar" el entrenador rival: “Berizzo ha conseguido buenos resultados con el Celta contra el Barça. Es un entrenador que no tiene miedo a ganar". En esta línea, cree que “el Sevilla no se replegará y será un partido complicado en cuanto al dominio del juego".

Eduardo Berizzo: "Tenemos armas para ganar"

Por su parte, el entrenador argentino ha corroborado las palabras de Valverde y ha afirmado: “Todos los partidos se pueden ganar”. Y ha añadido: "Necesitamos hacerlo bien en muchos aspectos, pero tenemos armas para ganar". Así de contundente se ha mostrado Eduardo Berizzo en la rueda de prensa previa a un partido que se les hará “largo” si no consiguen dominar al rival. Las intenciones son claras: "Me gustaría un Sevilla de presión alta, que se vuelva dominador porque no me gusta sentirme dominado”.

Arbitrará González González

El duelo tendrá lugar en el Camp Nou (Barcelona). El colegiado designado para este partido es el leonés José Luis González González. Con 40 años y natural de Valencia, afronta su noveno curso en Primera División. Nativo de Ponferrada, ha dirigido un total de 163 encuentros durante las ocho temporadas anteriores y siete este curso. El balance en Liga es favorable a los visitantes. Cuando ha arbitrado González González, el equipo local ha perdido tres veces, ha ganado dos y ha empatado una.

Convocatorias

Para este partido, el técnico barcelonista no podrá contar con los lesionados Dembélé, Rafinha, Aleix Vidal, Arda, André Gomes y Sergi Roberto. Andrés Iniesta, por su parte, ha recibido el alta ya recuperado de su lesión. Así pues, la lista de 18 convocados para enfrentarse al Sevilla queda conformada por: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Iniesta, Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Umtiti y Vermaelen.

El Sevilla, llega al duelo con la baja de Mercado y las dudas de hombres importantes como la de Sarabia y Banega. Eduardo Berizzo ha decidido viajar a Barcelona con los 20 disponibles: Sergio Rico, David Soria, Corchia, Kjaer, Lenglet, Carole, Escudero, Geis, Nzonzi, Pizarro, Franco Vázquez, Krohn-Dehli, Borja Lasso, Jesús Navas, Sarabia, Nolito, Banega, Ganso, Ben Yedder y Muriel.

Posibles alineaciones