Otro golpe de autoridad

El Sporting de Huelva se ha mostrado como un rival muy digno. Aparentemente el Barça era el claro favorito del encuentro aunque las onubenses no se lo han puesto fácil. Durante la primera mitad apenas ha habido un acercamiento por parte del equipo rival a la portería de Sandra Paños, quien cumple hoy 25 años. La línea defensiva del Sporting de han estado muy acertada a la hora de despejar balones azulgranas y han conseguido mantener la portería a cero hasta el minuto 34 cuando Patri Guijarro, la goleadora de la mañana, ha metido el balón hasta el fondo de la red. Un gol que ha llegado después que Serrat, portera del Sporting de Huelva, rechazara un balón de Mariona Caldentey que Patri no ha dudado en aprovechar. Una primera parte con superioridad culé por el resultado y por las pocas ocasiones que ha creado el Sporting pero muy igualada en el aspecto futbolístico y táctico, donde catalanas y onubenses han plantado cara.

Patri Guijarro, la goleadora del partido. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL.com

Una segunda parte teñida de azulgrana

La buena dinámica de la primera parte por parte del Sporting se ha visto rota con la llegada de la segunda mitad. El conjunto visitante ha salido más desmontado de lo que se había ido y Patri Guijarro no ha tardado en marcar el segundo tanto del partido (minuto 53). El Barça también se ha renovado en defensa cuando Gemma Gili ha sustituido a Mapi León, quien lleva varios partidos consecutivos haciendo magníficas actuaciones, en el minuto 46. Fran Sánchez ha efectuado los cuatro cambios que le tocaban. Line Roddik ha saltado al terreno de juego sustituyendo a Ruth García. La danesa, al igual que Aitana, ha reaparecido hoy después de un mes lesionada. Andonova ha sido la revelación de la segunda parte. Ha sustituido a Aitana Bonmatí y ha anotado el tercero del partido, un auténtico golazo a pase de Patri Guijarro. El balón venía desde las manos de Sandra Paños y, en los pies de Patri, Andonova ha corrido desde la segunda línea para recibir un pase que valdría un tanto, ganando la espalda a toda la defensa del Sporting, que reclamaba un fuera de juego inexistente.

Durante la segunda mitad también ha reaparecido Olga García. La '10' del Barça no jugaba desde el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions contra el Avaldsnes el 11 de octubre. Saltó al terreno de juego en el minuto 59 de partido sustituyendo a Martens. En competición liguera no tenía minutos desde el pasado 30 de septiembre en casa contra el Santa Teresa donde el Barça ganó por un contundente 10-0. Esta vez entró en el min. 56 sustituyendo a la misma jugadora y marcó el noveno gol del partido en el 89'. Desde el inicio de temporada no ha registrado ninguna titularidad en ninguna de las competiciones en marcha, ni Liga ni Champions.

Olga García antes de crear una gran ocasión en el partido de hoy. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL.com

Casi toda la plantilla disponible

Hemos visto a Aitana como futbolista titular, un hecho sorprendente teniendo en cuenta los pocos minutos disputados hasta el momento debido a una lesión que la ha mantenido más de un mes alejada de los terrenos de juego.

La reaparición de Line Roddik también ha sido un hecho más que positivo y que va a poner las cosas muy difíciles a Fran Sánchez a la hora de crear el 11 titular para el próximo miércoles en la UEFA Women’s Champions League.

Quien todavía arrastra molestias es Fabiana Simoes, el fichaje 'frustrado' del verano. La brasileña todavía no está disponible para entrar en una convocatoria. Primero fue el transfer que la hizo retardar su debut con la camiseta azulgrana y ahora la rodilla quien la mantiene alejada de vestirla otra vez.

Aitana Bonmatí demostrando que está al 100%. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL.com

Reservando futbolistas para la Champions

Fran Sánchez ha apostado por las futbolistas menos habituales reservando a otras como Martens y Gemma en el banquillo o Duggan, que ni siquiera ha entrado en la convocatoria para el partido de liga de esta jornada. Por parte de Gemma, ha tenido 45 minutos de juego al entrar al inicio de la segunda parte, mientras que la holandesa ha visto el partido entero desde el banquillo. El técnico culé ha decidido dar descanso a la mejor futbolista del mundo para que esté al máximo el miércoles en Lituania, en el partido correspondiente a los octavos de final de la Champions.

Quien parece tener un puesto fijo en el equipo pese a los minutos acumulados tanto con el Barça como con la selección Española es Marta Torrejón. La capitana del Barça en ausencia de la sancionada Vicky Losada ha jugado los 90 minutos y, sin lugar a dudas, es una de las piezas claves de este Barça que reina en la Liga Iberdrola y en Champions.

Marta Torrejón con Mapi León al fondo en el partido de esta mañana. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL.com

Se han quedado fuera de la convocatoria Fabiana (lesionada), Leila Ouahabi, Toni Duggan, Marta Unzué, Vicky Losada (sancionada) y Andrea Giménez.

El FC Barcelona F se encuentra en estos momentos a tres puntos del Atlético de Madrid a la espera de que las colchoneras disputen su partido contra el Madrid a domicilio a partir de las 14h.