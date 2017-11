Gerard López: “Ante La Cultural será una venganza positiva”

Google Plus

Gerard López en la rueda de prensa de la Ciutat Esportiva. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Los azulgranas parten este domingo rumbo al Reino de León para medirse a La Cultural Leonesa (16.00h) con ambas escuadras aposentadas en Segunda A tras enfrentarse en los ‘play-off’ de ascenso la temporada anterior. La Cultu, vencedora del primer asalto, volverá a recibir en su feudo a los azulgranas, con ganas de ‘vendetta’ tras caer en la primera ronda por 0-2 en el Miniestadi y 2-1 en León, cerciorando así el billete para los leoneses a la categoría de plata y relegando a los de Gerard López a seguir luchando por el ascenso.

Duelo de máxima igualdad

El Barça B, duodécimo en la tabla con 15 puntos, llega a León para batirse a La Cultural Leonesa, decimotercera en la tabla con el mismo casillero y calcando el mismo bagaje en la categoría en cuanto a números. “Es un viejo conocido del año pasado. Un equipo atractivo con mucho potencial ofensivo y a la vez con un exceso de goles recibidos pero con las ganas de tener ese pequeño punto de venganza respecto al ‘play-off’ que nos ganaron”, ha afirmado Gerard. Sobre su reencuentro, el entrenador azulgrana lo ha tenido claro: “El año pasado fuimos los mejores equipos de Segunda B los dos y sin duda es un premio al trabajo hecho. Somos los dos equipos recién ascendidos que están mejor clasificados, es un buen campo con un gran ambiente y con un estado del césped de lo mejor que nos encontraremos”.

Carles Aleñá ante La Cultura Leonesa en los 'play-off' la temporada pasada. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Tras los tres empates frente a CA Osasuna en El Sadar (2-2), Sevilla Atlético (1-1) en el Miniestadi y frente al Gimnàstic en el duelo aplazado en Tarragona (1-1), Gerard se muestra optimista: “Tenemos la ilusión de conseguir la victoria y creo que el equipo ahora mismo lo puede merecer después de tres empates, pero lo importante es seguir sumando”, ha recalcado. “Estamos en una situación en la tabla cómoda, buena y con la sensación de que aún el equipo ha de conseguir un paso adelante para seguir mejorando en este proceso de adaptación debido a la juventud de la plantilla”. Confiado en que las buenas sensaciones terminarán por materializarse en el luminoso, el míster aboga por la paciencia: “Aun no hemos llegado a ese momento para coger una buena racha y terminar de dar el salto definitivo a la clasificación pero la sensación es que el equipo compite y ha tenido opciones de ganar en todos”.

Con ganas de ‘vendetta’

La eliminatoria, todavía resonante en las mentes de los azulgranas, no queda en el olvido tras el 0-2 de la ida en la Ciudad Condal y el 2-1 en el Reino de León: “La semana de León fue muy dura porque el equipo no merecía un resultado tan adverso”, ha declarado Gerard López. “Para nosotros fue una eliminatoria cruel. Fue un partido bueno, con oportunidades. Competimos a pesar de todo, pero no pudo ser”. El encuentro del domingo volverá a reeditar un encuentro entre las dos mejores escuadras del curso pasado, y Gerard lo tiene claro: “Es una venganza positiva, tenemos buena relación con su entrenador, y estoy seguro de que también se alegró por nuestro ascenso. Es una venganza con el buen sabor de boca de saber que dos equipos que lo hicieron bien en Segunda B nos podemos volver a encontrar en Segunda A como un premio para los dos”.

Las claves para frenarlos

“Es un equipo bastante imprevisible con muchas alternativas que pueden adaptarse en diferentes circunstancias. Será una batalla por la posesión y la clave será tener menos desgaste defensivo que el rival. Sin duda un encuentro bonito tácticamente”, ha reconocido.

La adaptación de los fichajes

Preguntando por la falta de confianza de algunos de sus hombres, el míster de Granollers confirma que “no es fácil llegar de fuera y adaptarse a una forma tan específica de jugar como tenemos nosotros”. De los recién llegados espera “un poco más”, pero sabedor de que es un “proceso natural” dónde todos necesitan su tiempo. “Vitinho viene de hacer cosas en Brasil totalmente distintas pero tiene este margen y mi confianza para que vaya creciendo. José Arnaiz tiene muchos aspectos a mejorar sobretodo en juego posicional. A ‘Choco’ Lozano le falta este punto de confianza entre selección, la lesión que tuvo para todavía llegar al punto que tenía la pasada temporada en Tenerife. Tampoco hay que ponerle a los chicos más presión de la que ya saben que tienen por jugar en un equipo como el Barça”, ha ejemplarizado, por lo que “hay que permitirles el error, porque al fin y al cabo están en proceso de crecimiento”.

El 'Choco' Lozano ante el Sevilla Atlético. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

La falta de gol del ‘9’

“Tenemos una poca dependencia ahora de los goles de Carles Aleñá y José Arnaiz, y en principio a los nuevos que tendrían que ser una referencia arriba les está costando un poco más. Aún así, estoy contento por todo lo que pueden dar aunque no sean goles. Marc Cardona nos dio mucho el año pasado y se merecía estar con nosotros en Segunda A. Es un jugador más de área, más rematador, pero nosotros tenemos un estilo de juego más elaborado desde fuera y a veces no hay tantos centros. Con el ‘Choco’ es lo mismo, no ha podido tener la continuidad necesaria por las convocatorias con su selección pero tienen el margen del crecimiento y el trabajo”, ha manifestado, alabando las esperanzas puestas en sus dos delanteros centro.

Sobre Abel Ruiz, el tercero en discordia y recién aterrizado del Mundial Sub17 de la India, Gerard ha revelado sus esperanzas puestas en el ariete valenciano: “A Abel le estoy utilizando más en banda y de los tres ‘9’ es el que mejor puede adaptarse a una situación por fuera pero todavía tampoco ha tenido la oportunidad de tener la continuidad en la posición de ‘9’, excepto el día del Granada que marcó un gol jugando en la posición de delantero centro”. Pese a todo Gerard López no tiene dudas: “Los goles llegarán, y yo no les agobio”

Abel Ruiz entrenando en la Ciutat Esportiva. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Sin presión en la tabla

Con el lema por bandera de la formación por delante de la clasificación, Gerard López ha seguido con su discurso en la línea de las últimas semanas: “Tenemos que intentar estar lo más alto posible pero no hay que perder la cabeza. El objetivo es la salvación y hay muchos equipos en la categoría que por historia o por obligación de subir a Primera pueden ser superiores a nosotros y hay que aceptarlo como tal".

La situación política

Tampoco ha querido olvidarse de los nuevos acontecimientos sucedidos en Catalunya tras el encarcelamiento de varios miembros del Govern de la Generalitat: “Es injusto e indignante. Nos expresaremos el 21 de diciembre de forma libre pese a que la gente que ahora está encerrada en prisión no podrá hacerlo por un proceso judicial que deja todas las dudas abiertas”. No se ha arrugado el entrenador de Granollers al reconocer que “la culpa es de todos, tanto del gobierno de aquí por una hoja de ruta imprecisa y poco clara y también por parte del gobierno español”. Para terminar, Gerard ha deseado que “todo termine cuanto antes y vuelva a la normalidad” reconociendo que la única forma es la de “expresarse libremente el 21 de diciembre” con motivos de las próximas elecciones de Catalunya.