Simplemente Paulinho

Paulinho pidiendo un balón en el punto de penalti en el Barça-Málaga // Noelia Déniz (VAVEL)

El jugador brasileño Paulinho Bezzera volvió a brillar sobre un terreno de juego y ya son muchos los partidos que viene brillando hasta tal punto de que empieza a agarrarse con fuerza a la titularidad del equipo azulgrana, una titularidad que por lo que viene haciendo se lo está ganando a pulso ya que a día de hoy, no se ve a nadie igual en su posición.

Tan criticado en el pasado como deseado en el presente

Creo que esa sería la frase que podría perfectamente definir a este magnífico jugador que llegó a Barcelona no solo habiendo puesto dinero de su parte, sino que llegó en medio del revuelo Neymar, y él recibió muchas críticas, no solo por su edad que era algo que todo el mundo comentaba ya que lo veían mayor para hacer una inversión como la que se realizó, que esa es otra y posiblemente la más importante la que más irrito al aficionado culé que era la de dejarse 40 millones por un jugador que no tan solo venía de la liga china sino que además tenía 29 años.

A día de hoy este jugador, a priori, se ha ganado a pulso el respeto y el cariño de la gente (aún que es pronto para decirlo porque ya sabemos lo exigente que resulta ser la afición barcelonista) por el momento lo está consiguiendo y eso es gracias a su vistoso juego y su calidad. Tal y como digo, a día de hoy es uno de los medio-centros que más posibilidades tiene para entrar en un 11 inicial cada vez que Ernesto los prepara porque sea el partido que sea, se sabe que el va a rendir.

Su buena conexión con Messi hace fuerte al Barça

Otro de los aspectos que hacen que este jugador brille es la gran sintonía que tiene con el astro argentino, los dos se entienden a la perfección y eso es algo que maravilla al mundo, se buscan en cada momento y juegan fácil, es el socio que a Messi le faltaba con la marcha de Neymar, las paredes y el "joga bonito" con el brasileño y el argentino están más que asegurados para toda la temporada.

Su llegada y potencia lo hacen especial

Es cierto que es un gran jugador, pero para triunfar en este mundo (como en cualquier otro) se debe tener algo que destaque sobre los demás, algo que te haga especial y diferente y en Paulinho eso que le hace diferente y especial al resto es esa llegada que viene adjunta con el gol, esa potencia y ese trabajo, esas 3 virtudes son las que probablemente yo destacaría del jugador internacional con Brasil, que tan pronto lo vemos rematando una jugada como despejando el balón del área propia y eso lo hace esencial para cualquier esquema ya que es justo de lo que carecía el Barcelona de Luis Enrique o incluso el de Tito Vilanova (en paz descanse), y como todos dicen: tener un jugador así es genial para cualquier entrenador.

Otro de sus aspectos fundamentales es el gol, Paulinho es un rematador, llega marca y sentencia partidos, hace a su equipo sumar puntos como hizo en Getafe o incluso en Bilbao esta última jornada, donde lo vimos exhausto llegar a empujar un balón en una carrera espectacular para sentenciar el partido y una nueva victoria para su equipo.

Veremos como se va dando el año en el tema lesiones

No creo que Paulinho sea un jugador propenso a lesionarse o a tener ciertos problemas físicos, nada más hay que ver la potencia de la que hace gala cada domingo, pero hemos podido ver un dato que nos ha sorprendido y es que en esta temporada (2017/2018) Paulinho lleva 35 partidos jugados (parte de la temporada con el Guangzhou Evergrande) mientras que algunos de sus compañeros como Leo Messi lleva jugados 15 partidos menos o Busquets que lleva 17 menos, ahora no se notarán esas diferencias, es más, esas diferencias aún incluso beneficiarán a Paulinho por aquello del ritmo de competición pero teniendo en cuenta que una temporada en el Barcelona ronda los 60 partidos, si Paulinho lleva ya una ventaja notable de partidos, no me imagino a Paulinho acabando la temporada con 75 partidos jugados, hecho que provocaría seguramente una lesión en un jugador que no supera los 35 partidos de juego desde la temporada 2013/2014 con el Tottenham.

Ilusiona al Barcelonismo y esperemos tenerlo con nosotros muchos años

Como ya hemos dicho, está haciendo méritos para ser un jugador representativo en Barcelona, le falta mucho por demostrar pero va en el camino correcto, y si sigue demostrando ese gran nivel, estoy seguro que le dará mucho a este Barcelona que a día de hoy podemos decir sin pensarlo que es firme candidato a todo.

Por último, cabe felicitar al jugador que acaba de ser padre de dos preciosos mellizos y que recibió la noticia en Grecia preparándose para el partido que enfrentaría al Olympiakos vs Barça en una nueva jornada de competición europea.

Paulinho en la rueda de prensa previa al Olympiakos - Barça, partido que se saldó con un empate a 0 en tierras griegas.