FC Barcelona - Sevilla FC: Puntuaciones del FC Barcelona, jornada 11 de La Liga Santander

Paco Alcácer, con dos goles, fue el mejor del equipo. | Foto: Ernesto Ardilla VAVEL

Décima victoria en once jornadas de Liga Santander. El conjunto que dirige Ernesto Valverde se llevó los puntos en un partido donde tiró más de corazón que de juego. Los culés confiaron en sus posibilidades y a través de un gran Alcácer, que marcó los goles, certifica su liderazgo una jornada más.

El Sevilla estuvo atacando hasta el último minuto y apretó mucho al Barça, que supo sufrir. Los hispalenses estuvieron todo el tiempo añadido en campo rival para intentar conseguir el tanto que al final no llegó.

(0-3: Muy mal; 4: Mal; 5: Aprobado; 6: Bien; 7-8: Notable; 9: Excelente; 10: MH).

Ernesto Valverde: 6

Acertado. El 'txingurri' sacó de inicio a Paco Alcácer en la que fue la sorpresa del once inicial. El de Torrent devolvió a su entrenador la confianza depositada en él y marcó dos goles para dar la victoria al Barça. Los cambios ayudaron a mantener al equipo cuando el Sevilla estuvo más fuerte en el partido. Sin embargo, el conjunto culé no gana con el buen juego que se le exige y esa es la tarea de Valverde de cara a los próximos partidos.

Ter Stegen: 7

Cumplidor. El guardameta no tuvo opción en el tanto del jugador sevillista. Sin embargo, estuvo seguro en los centros, que despejó con los puños la mayoría, y fue un apoyo constante en el momento de sacar el balón jugado desde atrás; sin duda, el alemán da mucha seguridad con la pelota en los pies.

Nelson Semedo: 6

Todoterreno. El portugués realizó un buen partido. En defensa estuvo correcto pero en ataque no pudo aportar mucho, y no porque no lo intentara, pero el rival no se lo permitió. En la segunda parte mejoró las prestaciones ofrecidas en los primeros 45 minutos pero no fue un partido cómodo para el ex del Benfica.

Gerard Piqué: 7

Óptimo: el centrar catalán realizó un buen partido en líneas generales. En defensa estuvo impecable, a excepción del gol de Pizarro, en el que se confía mucho en el salto y éste le gana la partida. En ataque se sumo en varias ocasiones con peligro e incluso estalló un balón al travesaño.

Samuel Umtiti: 6

Despistado. El francés perdió dos balones impropios de un jugador muy regular hasta ahora en 'Can Barça'. Muriel le puso en problemas y tampoco fue un partido en el que se sintiera a gusto. No obstante, en otras fases del partido estuvo más acertado.

Jordi Alba: 7

Discreto. El lateral de l'Hospitalet completó un partido más bien discreto en comparación a otros encuentros. El lateral zurdo culé estuvo poco preciso en la mayoría de las acciones. Sin embargo, trabajó como el que más y con ello pudo suavizar sus errores.

Busquets: 7

Omnipresente. El mediocentro defensivo azulgrana hace el 'trabajo sucio', aquel que nadie ve ni valora. Sin embargo, su sola presencia en el terreno de juego hace que el equipo no se rompa y se mantenga, por lo tanto, siempre estructurado. El de Badia tuvo un partido complicado porque el Sevilla apretó mucho y no pudo rendir al nivel de otros partidos en la temporada.

Rakitic: 8

Destacado. El trabajo del croata normalmente suele pasar despercibido. Sin embargo, el mediocentro aporta mucho músculo al centro del campo azulgrana y es un gran recuperador de balones. En el día de hoy fue uno de los más destacados del partido y, de hecho, en el segundo gol, el '4' puso un centro magistral para Alcácer, que no fallo y la envío dentro. En el minuto 89 entró Macherano por él en el campo.

Iniesta: 6

Reaparecido. Fue sustituido en el minuto 60 por Paulinho. Demostró que es una pieza clave en la creación de juego azulgrana pero no pudo aguantar la segunda mitad, donde se le vio cansado a causa de la lesión que venía arrastrando.

Leo Messi: 7

Desesperado. El astro argentino del FC Barcelona lo intentó durante los 90 minutos con más o menos acierto. El Sevilla lo supo frenar muy bien y por ello no pudo crear todo el juego que le hubiera gustado. Tuvo además alguna ocasión delante de Soria que no llegó a convertir. Terminó el partido viendo tarjeta amarilla.

Luis Suárez: 5

Ansioso. El uruguayo no ha comenzado bien la temporada. Parece que el sistema de juego que plantea Valverde le dificulta a la hora de encontrar espacios para desarrollar su juego. 'Lucho' lo intentó de todas las maneras pero, una vez más, no pudo batir al portero rival ni demostró ser una garantía en ataque. Se le ve falto de confianza pero todos insisten en que ya llegarán los goles.

Paco Alcácer: 8

Liberado. El ex del Valencia se sacó la 'espina' goleadora con 2 tantos de auténtico 'killer' de área. El de Torrent fue el mejor del equipo. Estuvo muy activo todo el partido y además tuvo que trabajar mucho en defensa. Finalmente, fue sustituido en el minuto 66 por Gerard Deulofeu.

Paulinho: 7

Perseverante. El brasileño salió en el minuto 60 de partido. Lo intentó de todas las maneras y creó buenas ocasiones pero no pudo materializar. Se le vio algo acelerado aunque se ha ganado con creces al público del Camp Nou con su esfuerzo y ganas de aportar.

Deulofeu: 6

Errático. El de Riudarenes dispuso de alguna ocasión puntual para marcar pero no estuvo acertado. Además, intentó asistir a sus compañeros pero tampoco le salió.

Mascherano: -

Presencial. El argentino sustituyó a Rakitic en el minuto 89 de partido y jugó los cuatro de añadido, en donde tuvo que trabajar para contener los ataques del Sevilla. Sin embargo, en el tiempo que estuvo en el terreno de juego tampoco pudo demostrar mucho.

Nota media del equipo: 6,7