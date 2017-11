Ernesto Valverde: “Nos tenemos que centrar en seguir mejorando”

Google Plus

Valverde en rueda de prensa | Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Valverde se mostró muy satisfecho con el juego de su equipo sobre todo en la primera mitad. “Una valoración muy positiva porque teníamos enfrente un muy buen equipo. El primer tiempo hemos jugado muy bien, hemos tenido ocasiones suficientes como para habernos ido con algún gol más de margen, y ellos nos han ido apretando, nos retenían un poco más el juego y si bien no teníamos o no sufríamos demasiadas ocasiones en contra, ya veíamos como el control no era nuestro como en el primer tiempo.”

"Hemos tirado otra vez para delante tras el gol del Sevilla" Pese a que el Sevilla igualó la contienda, el técnico blaugrana valoró positivamente como su equipo se sobrepuso a ello. “En una jugada de estrategia nos han conseguido empatar, hemos tirado otra vez para delante, hemos conseguido marcar y cuando el marcador es tan estrecho de tan solo un gol siempre estás pendiente de poder cerrar todos los espacios para que no te puedan hacer gol e intentar finiquitar el partido en una contra”.

Pese a la ventaja de puntos el míster del Barça fue cauto en su punto de vista al respecto de la ventaja de su equipo con los perseguidores. “Tengo buena sensación por como veo al equipo en líneas generales, la verdad que no me fijo demasiado en los puntos, veo que el Valencia está muy fuerte, veo que llevamos ocho puntos al Atlético, pero no lo veo mucho mirando hacia atrás en el sentido que todavía queda un mundo".

En lo que más hincapié hizo pese a llevar 31 de 33 puntos posibles fue en lo que el Barça puede seguir mejorando en este inicio de temporada. “Nos tenemos que centrar en nosotros e ir mejorando poco a poco cuestiones ofensivas, defensivas y ya habrá tiempo para valorar todo ese tipo de cosas, ahora estamos contentos por ir los primeros pero con tranquilidad”.