Toni Duggan: "Cada partido de Champions es un reto más"

Toni Duggan en pleno partido. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL.com

Toni Duggan ha atendido en exclusiva a VAVEL para valorar el encuentro del próximo miércoles ante el Gintra Universitetas en Lituania. Un partido que ha calificado de "duro y difícil por el frío, la calidad del rival y la competición". Desde el club saben la dificultad del rival y de las condiciones en las que se van a encontrar, cosa que Duggan también domina a la perfección "al haber jugado allí con mi ex equipo, el Everton" y son conscientes que "cada partido de Champions es un reto más a superar y a cada ronda la complicación aumenta". El lituano es un rival muy familiarizado con el gol, al igual que el Barça. El cuadro azulgrana se ha enfrentado hasta el momento a equipos con menos capacidad goleadora por lo que las líneas defensivas "tendrán que estar bien colocadas para cuando nos salgan a la contra" y desde las posiciones delanteras "habrá que bajar a ayudar". Para hacerse con la victoria, Duggan tiene claro el plan: "hay que marcar antes que ellas y defender el marcador".

El dorsal '16' del Barça llegó este verano procedente del Manchester City, donde militó durante tres años. Siempre se ha mostrado muy ilusionada por vestir la camiseta azulgrana reconociendo que "no dudé en venir aquí". Si hay una cosa que a la británica no le gusta de su vida en Barcelona es el cambio de idioma. "En el campo es fácil entenderse porque todas tenemos un mismo objetivo, pero el problema viene cuando salimos del terreno de juego", declaró.

Toni Duggan, al igual que Lieke Martens, no disputó ni un minuto en el último partido de la Liga Iberdrola ante el Sporting de Huelva, algo que puede ser determinante en el XI titular que presentará Fran Sánchez aunque "el equipo titular no se sabe hasta el mismo día de partido, soy muy optimista e intentaré ayudar al equipo si se me da la oportunidad".

El FC Barcelona Femenino tiene un calendario muy apretado durante estas semanas: cinco encuentros en tan solo quince días, algo que podría pasarle factura. Duggan ha opinado al respecto diciendo que "esto no es ninguna excusa" y recordando que todos los equipos de primera línea se encuentran en la misma situación, ya que no se debe olvidar que "no solo se trata del calendario del equipo, sino que muchas de nosotras también debemos cumplir nuestros compromisos con las selecciones" por lo que es importante que el equipo entrene bien, juegue bien y sea consciente de sus limitaciones. "La amplia plantilla que tenemos nos permite estar siempre al máximo", así es como el Barça es capaz de seguir siempre en la cima.