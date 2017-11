Un inicio casi perfecto con mucho margen de mejora

Google Plus

Leo Messi, el artífice de todo lo bueno que ocurre en "Can Barça" celebrando uno de sus goles de su Hack-Trick en el derby de este año en el Camp Nou// Ernesto Aradilla (VAVEL)

La Supercopa y las malas sensaciones

La Supercopa de España dejó a todo seguidor azulgrana con muy mal sabor de boca y era el preludio de lo que muchos veían como el fin de ciclo del Barcelona, el declive de Messi y el fin de toda ganancia culé. Si bien las dos derrotas hicieron mucho daño, contra el eterno rival y de la forma en la que se sufrieron, donde el Madrid dejó claro su potencial atacante y las carencias que tenía este nuevo proyecto de Ernesto Valverde, que según se decía, no jugaba a nada y se veía muy por debajo del conjunto entrenado por Zinedine Zidane, algo que escoció mucho a todo el entorno azulgrana. Pero aún era demasiado pronto para dar por muerto a uno de los mejores equipos del mundo.

La Supercopa, el punto de inflexión culé

Con la derrota y el mal juego culé, saltaron todas las alarmas. La triste despedida del crack brasileño (Neymar), las negociaciones fallidas por Coutinho y el descontento de la gente con la directiva dejaban entrever como iba a ser el año para el equipo catalán, pero a día de hoy, en este nuevo parón de selecciones, podemos decir que las especulaciones no estaban en lo cierto, la Supercopa fue un punto de inflexión para el equipo culé, que a raíz de esas dos derrotas contra el eterno rival cuentan 14 victorias y 2 empates en 16 partidos disputados y se colocan como uno de los equipos en mejor forma del planeta, superando a conjuntos de reconocido nivel mundial, como es el caso de la Juventus, a la cual el Barcelona le endesó un claro 3-0 en una noche mágica de Champions League en el Camp Nou.

Su solidez defensiva, lo más destacable

Su solidez defensiva es la que en gran parte sitúa al equipo en la posición privilegiada de la que ahora disfruta, esa solidez que no mostró en la famosa Supercopa de España y es uno de los puntos que el nuevo míster ha querido mejorar y que ha sido perfeccionado hasta tal punto que el Barça no ha perdido ningún encuentro aún y además se sitúa como el equipo menos goleado en la Liga Santander, confirmando su clara candidatura a levantar el trofeo. En Champions, el equipo es claro dominador y se sitúa como líder de grupo a falta de 2 jornadas, con 7 goles a favor y tan solo 1 en contra (3 victorias y 1 empate). En este aspecto, también se valorarían otros factores que hacen del Barça uno de los equipos menos goleados de Europa: el gran nivel de su guardameta y de sus defensas, Marc-André Ter Stegen está a un gran nivel. Considerado como el portero titular de la selección alemana y uno de los mejores cancerberos del mundo, transmitiendo una paz y una confianza cuando el equipo necesita salir con balón jugado o en el juego aéreo propia de muy pocos porteros en el mundo. El gran momento que vive Ter Stegen, sumado al excelente estado de forma de Umtiti, y el buen nivel de Piqué y Mascherano, hacen que Barça sea uno de los conjuntos más complicados a los que hacerle gol.,

Ter Stegen bajando un balón al suelo para salir jugando desde atrás en el Barça 2-1 Sevilla | Noelia Déniz - VAVEL

El caso Luis Suárez, algo extraño

El delantero uruguayo no ha empezado la temporada de la mejor forma y con escasos 3 goles iguala su peor registro goleador a estas alturas de campaña desde que aterrizó en Barcelona. Fue en su primera temporada con la camiseta azulgrana (hecho comprensible al acabar de incorporarse a un equipo, por la necesidad de tiempo para adaptarse a su nuevo enterno), las otras dos temporadas, el "9" fue capaz de meter 6 goles y 9 respectivamente, por tanto vemos a Suárez, fuera de los números que el suele dar en el Barcelona, ¿a qué se debe este bajón? Es cierto, que Luis no ha empezado a nivel físico de la mejor forma posible, pero este parón le irá genial para acabar de ultimar su recuperación de la lesión que viene arrastrando en su rodilla, la cual en agosto de este mismo año ya le dejó apartado de los rectángulos de juego durante más o menos un mes. Es evidente dado su rendimiento que no está recuperado al 100%. Otro de los factores que pueden estar afectando a Luis en el aspecto goleador es posiblemente la alineación de Valverde: el uruguayo, dejando espacios al astro argentino Leo Messi, suele caer más a banda (aunque siempre encarado hacia la portería) pero es posible que esa variación táctica haga disponer al ya 8º máximo goleador de la historia del Barça, de menos ocasiones de las que le gustaría.