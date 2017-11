Luis Suárez repasa la actualidad del Barça

Luis Suárez en el FC Barcelona - Sevilla FC de la Jornada 11 de la Liga Santander. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Luis Suárez es un hombre muy querido en Barcelona. El delantero charrúa se ha ganado el cariño de la afición azulgrana en estas cuatro temporadas. A pesar de ello, al '9' se le ha atragantado el gol en este inicio de campaña. Los hombres de ataque viven de cara a portería, y cuando no llegan las dianas acechan las ansías y la desconfianza. No obstante, 'Lucho' está tranquilo, a sabiendas de que trabaja a diario para llegar a su mejor nivel. De hecho, no ha ido con su Selección para ponerse a punto de cara a los próximos encuentros, comenzando por el Leganés después del parón internacional.

Luis Suárez se mostró confiado en que volverán sus goles. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

"Yo también me pregunto por qué no entran los goles. Soy muy autocrítico, pero no me puedo reprochar la actitud. Debo seguir trabajando hasta que entren. Al menos el equipo no se ha visto perjudicado por la falta de gol. Sé que puedo dar más y espero que después del parón todo vuelva a la normalidad", declaró Suárez sobre su falta de acierto en los primeros compases de la temporada.

No me preocupan los goles, estoy seguro que volveré a marcar pronto

El delantero azulgrana reconoció, además, no estar preocupado ante la falta de efectividad. Recalcó que le preocupa más cuando pierde pelotas importantes para el equipo, ya que cn esto sí que puede perjudicar al Barça. En referente al gol está tranquilo porque "va a rachas", según dijo él mismo. Además, Luis añadió que "contra el Málaga tuve una ocasión muy clara y justo antes de tirar ya sabía que iba a errar, luego me reí. Los goles llegarán".

Luis Suárez se lesionó en el menisco de la rodilla hace ya unos meses. El uruguayo decidió que no quería operarse y optó por un tratamiento más conservador, aunque no se haya acabado de recuperar del todo. Es por ello, que FC Barcelona y la Selección de Uruguay, tal como dijo el jugador, acordaron que lo mejor para el delantero sería permanecer en la Ciudad Condal para recuperarse de manera óptima. Además, el jugador azulgrana confirmó que estaría listo para el encuentro ante el Leganés en Liga Santander.

El uruguayo ha comenzado mal, pero cree que los goles volverán. | Foto: Ernesto Ardilla, VAVEL

El estilo Valverde para el Barça

"Valverde me sorprendió para bien, es un hombre tranquilo, que transmite mucha confianza. Tanto él como todo el cuerpo técnico son magníficos y pueden hacer mucho por el Barça", comenzó diciendo Suárez sobre su entrenador.

Ernesto Valverde ha variado la forma de jugar del conjunto culé. Si los anteriores entrenadores como Luis Enrique obtaban por el clásico 4-3-3 tan característico, el txingurri ha entrado con otros dos sistemas, el 4-4-2 o el 4-2-3-1, que hasta ahora funcionan en el Camp Nou. Esto ha provocado que futbolistas como Luis Suárez se hayan tenido que reinventar sobre el terreno de juego, ya que tienen que adaptarse a las nuevas directrices.

Valverde puede aportar mucho al Barça, lo veremos

"El entrenador sabe dónde puedo rendir y conoce mis virtudes. Es verdad que me tiro para la banda, pero no porque el míster me lo indique. Yo lo hago por inercia, porque veo que queda el hueco libre. Al ser delantero, la inercia es ir hacia adelante y por eso tengo que trazar diagonales constantemente", apuntó el uruguayo.

Neymar, Dembélé, Alcácer y Messi

La marcha de Neymar afectó mucho a la plantilla y especialmente a 'Lucho', que estaba muy unido al brasileño. Además, en el terreno de juego 'Ney' abría muchos espacios y liberaba al uruguayo, que tenía más libertad de movimientos. Esta función estaba reservada para Ousmane Dembélé, sin embargo el francés se lesionó frente al Getafe y no volverá hasta Enero.

"La marcha de Neymar ha sido negativa por todo lo que aportaba al equipo tanto en el campo como en el vestuario. La lesión de Ousmane ha sido mala suerte, pero hay jugadores de sobra para suplir al equipo más titular", comentó el delantero sobre la posición del extremo izquierdo del equipo.

Messi, su gran amigo dentro y fuera del campo | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Sobre si se quedaría más tiempo en el FC Barcelona Luis Suárez dijo: "Yo quiero estar el máximo tiempo posible aquí. Pocos jugadores se retiran en el Barça porque es muy complicado, pero intentare estar lo máximo que pueda. Me encantaría también que Leo Messi se retirara aquí, porque es un emblema de la institución y para mí es un placer compartir momentos con el mejor jugador del mundo", añadió el '9'.

El uruguayo ha compartido también muchos momentos con Paco Alcácer y las confesiones entre los dos delanteros han sido constantes. Luis Suárez se mostró contento por los goles de su compañero, del que dice que "es trabajador y se merecía una oportunidad" como las que está teniendo.

La situación del equipo y las críticas

El Camp Nou ha visto como su equipo ha comenzado la campaña de manera espectacular. Los culés gozan de la primera posición de la Liga Santander, como en Champions League y en Copa del Rey fueron superiores al Murcia. Sin embargo, algunas voces han sonado diciendo que el juego del equipo aburre.

Nosotros hacemos autocrítica para intentar mejorar

"Estamos en un gran momento y hemos comenzado bien. Cuando ganamos la gente se queja porque no tenemos un juego fluido, pero cuando perdemos entonces nos dicen que por qué hemos perdido. Nosotros al final tenemos que tratar de sumar y ser los mejores también en el terreno de juego. En el vestuario hablamos del tema y hacemos autocrítica para mejorar cada día", reconoció el jugador del Barça.

Philippe Coutinho

El FC Barcelona estuvo todo el verano pujando por el jugador brasileño del Liverpool, que finalmente no pudo venir a Barcelona a causa del elevado precio que le puso el equipo inglés. A pesar de ello, los rumores que sitúan a Coutinho en el conjunto catalán se han intensificado a medida que se acerca el mercado invernal.

"Obviamente que tiene ganas. Cualquier jugador querría estar aquí. Él está en un momento complicado pero ha demostrado lo profesional que es. Intentó irse del Liverpool, pero a pesar de ello ha seguido entrenando y ayudando al equipo. Ojalá venga al Barça", finalizó diciendo Suárez.